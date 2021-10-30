أولى بطولات سلسلة الدوري القطري للترياثلون تشهد مشاركة واسعة من قبل beIN SPORTS October 30, 2021 15:02 4:06 دقيقة شهد الحيُ الثقافي في العاصمة القطرية الدوحة بطولةَ "كتارا" للترايثلون، أولى بطولات سلسلة الدوري القطري للترايثلون لموسم 2021 - 2022 والتي شهدت مشاركة أكثر من 300 متسابق هذا وكان تنظيم البطولة ناجحاً بفضلِ الجهودِ التي بذلها الاتحادُ القطري للدراجات والترايثلون. الترياثلون -آخر الفيديوهات 4:16 دقيقة أرسنال يعود بفوز غالٍ من أرض ليستر سيتي 4:06 دقيقة انطلاق موسم بطولةَ "كتارا" للترايثلون 1:28 دقيقة فييرا يبدي ثقته بتحسن نتائج كريستال بالاس 0:48 دقيقة مونديال 2026: زيارة مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية 3:02 دقيقة البرازيلي باكيتا يسرق الأضواء في الـ"ليغ 1" 3:03 دقيقة مواجهة نيوكاسل وتشيلسي بطموحات متباينة 2:58 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين توتنهام ومانشستر يونايتد 2:59 دقيقة برشلونة بقيادة بارجوان يواجه ديبورتيفو ألافيس 0:27 دقيقة ليون يستضيف لونس في مواجهة مرتقبة 3:20 دقيقة NBA: ميامي هيت على الطريق الصحيح