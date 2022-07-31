براود سجل إثنتين وعشرين ثانية وواحداً وثمانين جزءاً في المائة من الثانية أما الفضية فذهبت للسنغافوري تزن واي تيونغ ونال البرونزية النيوزيلندي كاميرون غراي.

وأحرز الإسكتلندي دنكان سكوت ذهبيةسباق مائتي متر سباحة حرة مسجلاً دقيقةً وخمساً وأربعين ثانية وجزءين بالمائة من الثانية.

وأحرز الجنوب إفريقي بيتر كوتزه ذهبية سباق مائة متر سباحة على الظهر، مسجلاً ثلاثاً وخمسين ثانية وثمانية وسبعين جزءاً بالمائة من الثانية.

كما حقق النيوزيلندي لويس كلير بيرت رقماً قياسياً جديداً في ألعاب الكومنولث لسباق أربعمائة متر سباحة متنوعةمسجلاً أربعَ دقائق وثمان ثوان وسبعين جزءاً في المائة من الثانية.

وسجل المنتخب الأسترالي رقماً قياسياً جديداً في ألعاب الكومنولث لسباق التتابع مئة متر أربع مرات سباحة حرة في طريقه لإحراز الذهبية مسجلاً ثلاث دقائق وأحد عشر ثانية وإثني عشر جزءاً في المائة من الثانية.

وأحرزت الأسترالية كاتيا ديدي كايند ذهبية سباق خمسين متراً سباحة حرة.

ونجحت الكندية مارغريت ماكنيل في تسجيل رقم ٍ قياسي جديد في ألعاب الكومنولث لسباق مائة متر سباحة فراشة في طريقِها لإحراز الذهبية مسجلة ستاً وخمسين ثانية وستة وثلاثين جزءاً بالمائة من الثانية.

وأحرزت الجنوب إفريقية لارا فان نايك يرك ذهبية سباق خمسين متراً سباحة على الصدر مسجلة تسعاً وعشرين ثانية وثلاثة وسبعين جزءاً بالمائة من الثانية.

توّجت أستراليا بذهبية سباق التتابع مائة متر أربع مرات سباحة حرة للسيدات بعدما سجل الرباعي الأسترالي ثلاث دقائق وثلاثين ثانية وأربعة وستين جزءاً بالمائة من الثانية.

