أجواء مميزة في ماراثون Ooredoo الدوحة 2023 من قبل beIN SPORTS January 20, 2023 11:00 3:53 دقيقة تجمع الآلاف من محبي رياضة العدو في قطر للمشاركة في النُسخة 11 من ماراثون Ooredoo الدوحة والذي عرف حضوراً قياسياً ومساراً جديداً وأجواء احتفالية متميزة. تقارير إخبارية ماراثون رياضات أخرى -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة عجلة الدوري القطري تستعد للدوران من جديد 3:37 دقيقة تداعيات فوز الأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك 0:42 دقيقة بعد طول انتظار..الظهور الأول لرونالدو مع النصر 0:47 دقيقة اتجاه في الزمالك لإقالة فيريرا 0:41 دقيقة ماركا: بنزيمة هو الكابوس الحقيقي لأتليتيك بيلباو 5:20 دقيقة تسيتسيباس يعبر إلى ربع النهائي 0:43 دقيقة آرتيتا: نجاحنا هذا الموسم بإلهام من السير فيرغسون 3:00 دقيقة سلتيكس يتخطى الغيابات والإصابات ويُسقط رابتورز 2:45 دقيقة ريال مدريد يخوض مباراة صعبة أمام بيلباو 1:31 دقيقة ليهيتشكا يقصي ألياسيم من بطولة أستراليا