5 حقائق عن النجم  الروسي غير المهزوم منصور مالاشييف

المقاتل غير المهزوم سيختبر قدراته ومهاراته ضد الفلبيني المخضرم جيريمي ميادو في عرض ريجيان إيرسيل ضد ديمتري مينشيكوف في ONE Fight Night 11.

قبل أن يخوض معركته الإفتتاحية في بطولة "ون"، إليك خمس حقائق عن الروسي البالغ من العمر 31 عاما.

1. سجّل رائع

يدخل ممثل Universal Fighters نزاله الأول في بطولة "ون" بسجل خال من الهزائم. فاز في عشر معارك في مسيرته المهنية منها ثلاث بالضربة القاضية وخمس بالاخضاع واثنتين بقرار الإجماع.

انتصاراته الثلاثة الأخيرة جاءت أمام خصوم متمرسين مثل رشيد فاغابوف ورسلان سارييف، مما يثبت أنه مستعد للتحدي أمام الفلبيني الخطير الذي يبحث عن ضربته القاضية الخامسة على التوالي.

2. آلة إنهاء خطيرة

يمتلك الروسي مجموعة متنوعة من الأسلحة تسمح له بانجاز مهامه القتالية داخل الحلبة بنجاح كامل.

مالاشييف لا يكتفي بهزم خصومه فحسب، بل يهيمن عليهم. نجح في إنهاء ثمانية نزالات من أصل 10، بما في ذلك انتصاراته الخمسة الأخيرة على التوالي.

3. المصارعة تجري في عروقه

ينحدر منصور من داغستان معقل أعتى المصارعين في العالم، ومثل بقية أقرانه كانت الرياضات القتالية وخاصة المصارعة تجري في عروقه.

منذ الطفولة، بدأ الروسي ممارسة المصارعة ثم طور مهاراته العالمية في في الصالات الرياضية في شمال القوقاز.

عندما يخطو على المسرح العالمي يوم السبت 10 حزيران/ يونيو، سيجلب مالاشييف أسلوبه الفريد في المصارعة في معركة فنون القتال المختلطة لوزن القشّة.

4. بطل في نادي حبيب نورمحمدوف

شق مالاشييف طريقه عبر المشهد القتالي الروسي وفي البلدان المجاورة ليكسب سمعته كواحد من أفضل الواعدين في العالم.

في شباط/ فبراير عام 2021، قادته مسيرته اللامعة إلى الفوز بلقب نادي Eagle FC - الذي يملكه أسطورة فنون القتال المختلطة حبيب نورمحمدوف.

بعد ستة أشهر، دافع الروسي عن حزامه الذهبي بعدما أخضع رشيد فاغابوف في في جولة الأولى، وأدى ذلك في النهاية إلى حصوله على عقد مع "ون".

5. تدرّب مع الأفضل

يتدرب مالاشييف في نادي Universal Fighters، لكنه كثير الاحتكاك بمدربي النخبة ومقاتلين مميزين في صالات رياضية عالية المستوى مثل Tiger Muay Thai في فوكيت بتايلاند.

في أواخر عام 2022، تدرّب نجم وزن القشة المتطور جنبا إلى جنب مع بعض أفضل مقاتلي فنون القتال المختلطة على هذا الكوكب في American Top Team في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

