5 أشياء يجب معرفتها عن نجم الكيك بوكسينغ أريان ساديكوفيتش

ساديكوفيتش حقق بداية مثالية في "ون" بفوز مثير للإعجاب على الإيطالي مصطفى هايدا أكسبه فرصة المنافسة على اللقب العالمي لكنه خسر الرهان أمام البطل الحالي للفئة السورينامي ريجيان إيرسيل.

في التالي، إليك خمس حقائق مثيرة للاهتمام حول ساديكوفيتش قبل معركته يوم السبت 10 حزيران/يونيو المقبل في ملعب لومبيني للملاكمة.



1. ولد في ألمانيا لأبوين لاجئين

ولد ساديكوفيتش وترعرع في مدينة هانوفر الألمانية، بعد أن فر والديه وشقيقه الأكبر من الحرب التي اندلعت في يوغوسلافيا في أوائل تسعنيات القرن العشرين وأدت إلى انفصال وطنهم البوسنة وتقسيمه.

وصلت عائلة ساديكوفيتش إلى ألمانيا، لتتمكن في نهاية المطاف من تأمين مستقبل أكثر أمانا لها ولأطفالها.

لم ينس المقاتل البالغ من العمر 28 عاما، أصله وموطنه ويحرص دوما على رفع علم البوسنة جنبا لجنب مع علم ألمانيا خلال المنافسات.

2. ما قصّة لقب " Game Over"

خلال فترة المراهقة مارس ساديكوفيتش رياضة الكيك بوكسينغ وسرعان ما أصبحت موهبته واضحة وملفتة للجميع.

عندما بدأ المنافسة، حصل النجم الألماني الصاعد على لقب "Game Over" أي "نهاية اللعبة" بسبب مهاراته في الملاكمة الارتجاجية التي أنهت خطط لعب عديد الخصوم.

ساديكوفيتش يأمل في تحقيق ذلك داخل الحلبة الأيقونية خلال تحديه للهولندي المخضرم هولزكن البالغ من العمر 39 عاما.

3. مثله الأعلى في الكيك بوكسينغ

عندما تشاهد أسلوب ساديكوفيتش في القتال تستحضر مباشرة أسطورة الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري، الذي يعد النجم المفضل للألماني.

هاري بطل العالم السابق للكيك بوكسينغ عن فئة الوزن الثقيل، يعرف بعدوانيته الشاملة، وهي عقلية وظفها "غايم أوفر" في أسلوبه القتالي.

4. تعلم فنون القتال المختلطة

لرفع مهاراته القتالية إلى مستوى عالمي، تدرب ساديكوفيتش مع الكثير من مدربي النخبة ومن بينهم هنري هوفت من مركز تدريب سانفورد الشهير لفنون القتال المختلطة.

في صالة الألعاب الرياضية في فلوريدا، انضم المقاتل الألماني لمجموعة من أبطال العالم السابقين في فنون القتال المختلطة في "ون" وهم أونغ لا نسانغ ومارتن نغوين والمعتزل براندون فيرا.

5. القوّة والذّكاء

يبدو المستقبل مشرقا للنجم البالغ من العمر 28 عاما في عالم فنون القتال، لكنه يستعد أيضا للحياة ما بعد نهاية مسيرته الاحترافية.

حاليا، يدرس ساديكوفيتش للحصول على شهادة في الهندسة المدنية، مما يثبت أنه حريص بالقدر ذاته على نجاحه الرياضي والعلمي.

