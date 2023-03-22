5 أسباب لمشاهدة نزال أكبر عبدولاييف ضدّ أو هو تايك

من بين النزالات المثيرة تلك، تبرز معركة القيرغزي أكبر عبدولاييف غير المهزوم مع الكوري الجنوبي أو هو "سبايدر" تايك في فنون القتال المختلطة لوزن الريشة.

في التالي خمسة أسباب لمشاهدة أحد أهم المعارك الساخنة في فنون القتال المختلطة.

1. سمعة أكبر عبدولاييف الجيّدة

سيدخل أكبر عبدولاييف إلى حلبة ملعب سنغافورة الداخلي متسلّحاً بثقة عالية استمدها من انتصارات على أسماء لامعة في معارك أقيمت في قيرغيزستان وروسيا.

في أول معركة له على الساحة العالمية، يأمل القرغيزي البالغ من العمر 25 عاما في أن يكون على قدر سمعته الجيدة التي سبقته إلى بطولة "ون".

خلال العامين الماضيين، حقق عبدولاييف ثمانية انتصارات من أصل ثمانية ممّا جعله مقاتلا ذو شأن كبير في فئة وزن الريشة.

2. معركة البحث عن التميّز في فئة وزن الريشة

في الوقت الحالي يبدو قسم فنون القتال المختلطة لوزن الريشة في "ون" ساخنا جدا بوجود نخبة من النجوم العالميين.

لكن الوافد الجديد عبدولاييف والمقاتل الكوري الجنوبي البارز أو هو تايك يأملان في الظهور كمنافسين جادّين على الحزام الذهبي في فئتهما.

الكوري، البالغ من العمر 29 عاماً، يطمح لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في "ون" والمضي قدماً نحو المراكز الخمس الأولى، في حين يسعى "باكال" فنان الضربة القاضية والذي يمتلك معدل إنهاء 100 %، إلى مواصلة زخمه الهائل.

3. فرصة "العنكبوت" لتحطيم الرقم القياسي الناصع لخصمه

يعتبر أو هو تايك الملقّب بـ "العنكبوت" من أفضل مصارعي فنون القتال في كوريا الجنوبية، ولديه مهارات الإخضاع والذكاء لاسقاط منافسيه. جاءت 78 % من انتصاراته عبر الإخضاع أو الضربة القاضية التقنية.

ظهر أو لأوّل مرّة في "ون" في أيلول/ سبتمبر الماضي، وحصل على قرار منقسم صعب أمام المخضرم ريوغو تاكاهاشي. وعندما يلتقي مع عبدولاييف يأمل الكوري الجنوبي في أن يظهر إمكانيته الحقيقة وينجح في ايقاف سلسلة انتصارات المتتالية التي يفتخر بها خصمه.

4. فرصة لاكتشاف حقيقة قبضة القيرغيزي الحديدية

تتطلّع جماهير ملعب سنغافورة الداخلي لاكتشاف حقيقة قبضة عبدولاييف الحديدية، التي أرعب بها خصومه وحسم بها ستة نزالات من أصل سبعة بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

المقاتل، البالغ من العمر 25 عاماً، حسم صراعاً أخر عبر الإخضاع بعد أقل من دقيقة على انطلاق النزال في حين امتدت معركة واحدة للجولة الثانية لكن سرعان ما حسمها بالضربة القاضية.

إلى الآن، يمتلك ممثل فريق "المونار" سجلا مثاليا في الفنون القتالية المختلطة (8-0). ومع اقتراب تنافسه على المسرح العالمي، يتطلع لتوظيف جميع مهاراته الفائقة لتحقيق بداية مثالية تتماشى مع تطلعاته.

5. عقلية مشتركة في إنهاء النزالات

يمتلك كل من القرغيزي أو الكوري الجنوبي عقلية إنهاء المباريات سريعا سواء بالضربة القاضية أو عبر الإخضاع.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، من المفترض أن يحسم أحد المقاتلين النزال المنتظر بينهما يوم السبت قبل انقضاء الجولات الثلاث. ولحسم هذه المواجهة النارية بثقة كبيرة، سيستعين كل مقاتل بمخزونه المهاري في الضرب والمصارعة.



