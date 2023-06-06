4 أسئلة ملحّة قبل عرض 11 ONE Fight Night

لا أحد يمكنه أن يتوقع كيف ستنتهي النزالات العشرة الملتهبة في ملعب لومبيني الشهير للملاكمة فجر يوم السبت 10 حزيران/ يونيو.

فيما يلي أربعة من الأسئلة الأكثر إلحاحا التي سيتم الإجابة عليها عندما تبدأ المعارك في بانكوك بتايلاند.

1. هل مينشيكوف هو الرجل المناسب لايقاف مسيرة إيرسيل المذهلة؟

منذ انضمامه إلى بطولة "ون" وقبل ذلك بوقت طويل أيضا، بدا النجم السورينامي ريجيان إيرسيل لا يمكن إيقافه.

للمرّة الثالثة، سيدافع بطل العالم في المواي تاي للوزن الخفيف عن حزامه ضد الوافد الجديد الروسي ديميتري مينشيكوف غير المهزوم.

يمتلك "الخالد"، 30 عاما، سلسلة انتصارات متتالية 9-0 في "ون" و21 فوزا متتاليا في مسيرته الإحترافية، وهو يأمل في تعزيزها ضد الروسي الذي يمثل نوعا مختلفا من التهديد.

لدى مينشيكوف البالغ من العمر 25 عاما، سجل إحترافي 27-2، بما في ذلك 19 فوزًا بالضربة القاضية مما يدل على أنه مهاجم شرس لديه القدرة على إنزال الملك المهيمن من برجه العاجي.

2. هل يستطيع تومي لانغاكير هزم كايد روتولو؟

اللقب العالمي لمصارعة الاخضاع عن فئة الوزن الخفيف يحكمه المعجزة كايد روتولو بقبضة من حديد، لكن تومي لانغاكير لديه رغبة شديدة في انتزاع حزام الأمريكي.

يعتبر النرويجي نجم الجوجيتسو البرازيلية أفضل مصارع في أوروبا. حقق فوزين هائلين في بطولة "ون" على حساب ريناتو كانوتو وبطل العالم في السامبو الروسي والي كورزيف.

في ظهوره الثالث يتطلع لانغاكير 29 عاما ليصبح بطل "ون" العالمي في مصارعة الإخضاع لكنه سيواجه نوعا مختلفا من التحدي ضدّ الملك روتولو.

والسؤال المطروح قبل المعركة على اللقب العالمي، هل أن خبرة لانغاكير الواسعة ستمنحه الأفضلية، أم أنّ روتولو سيواصل فرض هيمنته على الحزام؟

3. هل يظفر سوبربون بمباراة عودة على اللقب العالمي؟

يأمل بطل العالم السابق في الكيك بوكسينغ لوزن الريشة في تحقيق نصر جديد يمكنه من الصعود مرة أخرى إلى القمة.

النجم التايلاندي مطالب بالفوز على التركي الهولندي تايفون أوزكان في نزالهما المقبل، حتى يمهد الطريق لاقامة مباراة عودة ضدّ البطل الحالي للفئة شنيغيز ألازوف.

تخلى سوبربون عن لقبه مكرها بعد هزيمته المدوية بالضربة القاضية على ألازوف في كانون/ الثاني يناير الماضي في ONE Fight Night 6.

فهل سينجح سوبربون المصنف أولا في تجاوز "توربين" التركي وضرب موعد ثانٍ ثأري مع البيلاروسي ألازوف؟

4. هل يحطّم الروسي مالاتشييف سلسلة انتصارات ميادو؟

مع سلسلة مذهلة من أربعة انتصارات متتالية بالضربة القاضية، يصرّ النجم الفلبيني جيريمي ميادو على مواصلة عروضه الرائعة في ONE Fight Night 11.

"الجاكوار" يسعى لتحقيق فوز جديد يضمن له مكانا بين الخمسة الأوائل في قسم فنون القتال المختلطة لوزن القشّة، لكنه قد يواجه صعوبات أمام الوافد الجديد منصور مالاتشييف.

ممثل Universal Fighters يدخل نزاله الأول في منظمة "ون" بسجل خالٍ من الهزائم. فاز بعشر معارك في مسيرته المهنية مع 8 إنهاءات، ثلاثة بالضربة القاضية وخمسة بالاخضاع واثنين بقرار الإجماع.

بما يمتلكه من سجل مثالي وقدرات فائقة، يتطلع الروسي لاحداث مفاجأة في ملعب لومبيني والاعلان عن نفسه كمنافس قوي في الفئة. فهل سيحقق مبتغاه أم أنّ لميادو فنان الضربة القاضية رأي أخر؟

