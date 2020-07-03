كتب قديروف الذي رافق مسيرة البطل الروسي على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يصلي للراحل "وصلتني أخبار حزينة يا أصدقائي. تركنا، ترك اسماً جيداً وربّى جيلاً جديراً".

ويُعدّ عبد المنعم قديروف (57 عاماً) شخصية مرموقة في عالم الرياضات القتالية في جمهورية داغستان الروسية.

بالإضافة إلى نجله حبيب، ساهم بتكوين العشرات من المقاتلين على الصعيد العالمي في المصارعة أو الفنون القتالية المختلطة.



وبعد إصابته بالفيروس، نُقل عبد المنعم إلى موسكو منتصف أيار/مايو بحال حرجة ووُضع مرتين في غيبوبة اصطناعية، بعد معاناته أيضاً من مشكلات في القلب.