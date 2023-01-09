وفاة نجمة الفنون القتالية المختلطة فيكتوريا لي

وكانت تُعتبر لي، التي كانت تبلغ من العمر 18 عاماً، نجمة واعدة في عالم الفنون القتالية المختلطة، وهي الأخت الأصغر للبطلين العالميين كريستيان لي وأنجيلا لي، التي كشفت الخبر المأساوي في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت فيكتوريا لي، التي كانت تقاتل ضمن فئة وزن الذرة، ثلاثة انتصارات خلال مسيرتها الاحترافية في "ون"، جاء آخرها في أيلول/سبتمبر عام 2021 بضربة قاضية تقنية في الجولة الثانية من نزالها ضد فيكتوريا سوزا.

وفي منشور له على وسائل التواصل، أشاد رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ بفيكتوريا، متحدثاً عن روحه القتالية ونضجها، ومعبّراً عن صدمته ووقوفه إلى جانب عائلة لي.

من هي فيكتوريا لي؟

فيكتوريا لي هي بنت عائلة لي السنغافورية-الأميركية الشهيرة في عالم الفنون القتالية المختلطة. أختها، أنجيلا، هي بطلة العالم عن فئة وزن الذرة للنساء، في حين أنّ أخيها كريستيان لي هو بطل العام عن فئتي الخفيف الثقيل ووالوزن الوسط.

وكانت الآمال معقودة على فيكتوريا لي، التي نشأت في هاواي، بأن تصبح إحدى أبرز المقاتلات في المستقبل على صعيد العالم وأن تُتوج ببطولة عالمية مثل أخويها، وقد اكتسبت لقب “The Prodigy" نظراً لامتلاكها موهبة مميزة.

وكانت فيكتوريا لي قد سجّلت ظهورها الأول في "ون" في شباط/فبراير 2021 عندما أخضعت على التيلاندية سونيسا سريسين في الجولة الثانية. عادت وحققت فوزها الثاني في تموز/يوليو من العام نفسه عندما أخضعت الصينية وانغ لوبينغ في الجولة الأولى من نزالهما.

وفي نزالها الثالث والأخير في أيلول/سبتمبر 2021، فازت على البرازيلية فيكتوريا سوزا بضربة قاضية تقنية في الجولة الثانية، قبل أن تبتعد في العام 2022 عن القتال بهدف التركيز على دراستها. وكان من المقرر أن تعود إلى الحلبة مجدداً بعد تخرّجها.

أختها الأكبر، أنجيلا، عبّرت عن حزنها في منشور لها على إنستاغرام: "لقد غادرتنا باكراً جداً وعائلتنا محطمة منذ تلك اللحظة... اشتقنا لها أكثر من أي شيء آخر في هذا العالم. عائلتنا لن تكون نفسها بعد الآن. الحياة لن تكون نفسها. فيكتوريا هي أجمل روح عاشت في هذه الحياة. كانت أفضل أخت صغيرة في العالم".

