نجم الكيك بوكسينغ المغربي محمد بوتسعة يواجه الإيراني محمد سياساراني الأسبوع المقبل

ويخوض بوتسعة نزاله الثالث في بطولة "ون" في النسخة الـ18 من سلسلة عروض ONE Friday Fights الأسبوعية التي تقيمها بطولة "ون" الساعة 3:30 من بعد ظهر كل جمعة في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

بوتسعة يرغب بأن يعود إلى نغمة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة والأولى في مسيرته الاحترافية في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي على يد المقاتل التايلاندي المخضرم سيتيشاي سيتسوغبينونغ بإجماع الحكّام بعد ثلاث جولات قتالية حماسية في عرض ONE Fight Night 3.

ويمتلك بوتسعة، البالغ من العمر 23 عاماً، سجلاً لامعاً في الكيك بوكسينغ والملاكمة التايلاندية (المواي تاي) يبلغ 15-1، وهو بطل العالم السابق للكيك بوكسينغ في منظمة "إنفيوجن" الهولندية.

المغربي سيواجه المقاتل الإيراني الصاعد ضد سياساراني، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي حقق فوزاً مفاجئاً في نزاله الأول في بطولة "ون" الذي خاضه في في عرض ONE Friday Fights 2 في كانون الثاني/يناير من العام الحالي على حساب التايلاندي أفاتار بك ساينشاي بقرار منقسم. كما يمتلك سياساراني سجلاً احترافياً يبلغ 19-9.

المواجهة القادمة هي الثالثة لبوتسعة في بطولة "ون" حيث حقق فوزاً بإجماع الحكّام في نزاله الأول مع المنظمة على حساب الجورجي دافيت كيريا خلال عرض ONE 157 في أيار/مايو من العام 2022.

يُذكر أنّ بطولة "ون" تقيم اليوم الجمعة في 19 أيار/مايو عرضها ONE Friday Fights 17 المؤلف من 12 نزال في المواي تاي والفنون القتالية المختلطة. وفي الحدث الرئيسي، يتواجه التايلانديان بومبيتك بك ساينشاي ودوانغسومبونغ جيتموانيون.