"لا أرى أيّ شيء مميّز فيه" - مينشيكوف يتوقّع هزم بطل العالم ريجيان إيرسيل

بثقة وتفاؤل، يتوقّع الروسي البالغ من العمر 25 عاما إنجاز مهمته بنجاح في ONE Fight Night 11، وسحب الكرسي من الملك ريجيان إيرسيل حامل اللقب العالمي في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف.

قبِل الوافد الجديد دون تردّد مواجهة البطل الذي لا يمكن إيقافه في ملعب لومبيني للملاكمة في بانكوك، بتايلاند.

قال الروسي لموقع ONEFC.com: "لقد عُرضت عليّ معركة اللقب في أول ظهور لي، ووافقت على الفور. ليس لدي أي مشاعر سوى الثقة. أريد أن أثبت أنني رقم واحد".

حقق مينشيكوف صاحب السجل النظيف 10-0 هدفه بالقتال تحت راية "ون" وقال: "إنها أفضل منظمة في العالم حيث يتجمع بها أفضل المقاتلين. أعتقد أن الجميع يحلم بالانضمام إلى هذه المنظمة، وكان هذا أيضًا هدفي للوصول إلى هناك والفوز بالحزام".

مينشيكوف: "إيرسيل مجرّد مقاتل مثل البقية"

إن الفوز على البطل السورينامي غير المهزوم في "ون" 9-0، بمثابة مهمة شاقة لمقاتلين سابقين، لكن ذلك لا يؤثر على معنويات مينشيكوف لأنه ببساطة لا يرى سمات محددة تميز إيرسيل وتجعله عصيا عن الهزيمة.

قال ممثّل فريق إمباير كلوب وكوزباس مواي تاي: "أنا أحترم إيرسيل وأعتبره أحد أفضل المقاتلين في العالم. أعتقد أنه أثبت ذلك بالفعل من خلال الحصول على الحزام الذهبي لبطولة "ون" في الكيك بوكسينغ و كذلك في المواي تاي على الرغم من أنه لاعب كيك بوكسر أساسي".

يستمد الروسي ثقته العالية بالنفس من قدراته القتالية ونتائج مواجهاته السابقة التي واجه فيها خصوما مميزين في بطولات أخرى وكشف: "في مسيرتي المهنية، قابلت مقاتلين بارزين وأقوياء للغاية، ولا أعتقد أن إيرسيل أفضل منهم أو أقوى منهم. إنه مجرد مقاتل مثل البقية. لا أرى أي شيء مميز فيه".

مع سجل إحترافي 27-2، بما في ذلك 19 فوزًا بالضربة القاضية، اكتسب مينشيكوف سمعته كمنافس شجاع وعدواني، ويتوقع استمرار هذا النجاح في بطولة "ون" وذلك بإنهاء سيطرة إيرسيل على فئة الوزن الخفيف في الكيك بوكسينغ.

علاوة على ذلك، يعتقد المنافس الواثق أنه يستطيع فرض خطة لعبه بالكامل إما لإيقاف "الخالد" مبكرا أو السيطرة على حرب من خمس جولات.

يقول مينشيكوف: "أعرف كيف أصل إليه، وكيف أملي القواعد الخاصة بي، وكيف أكون الرئيس في الحلبة. أريده أن يلعب بقواعدي".

وأضاف المقاتل الشاب: "أنا في الواقع لا أراهن على الضربة القاضية أو قرار القضاة. نعم، لدي ضربة قاضية قوية. أعرف كيف أضربه وأصل إليه، لكن لدي أيضًا خطة لخوض معركة من خمس جولات في حالة القتال المطول. "سأفوز في كلتا الحالتين. سأوقف سلسلة انتصاراته".

الحدث الرئيسي إيرسيل ضدّ مينشيكوف سيبدأ يوم السبت 10 حزيران/ يونيو 2023، على الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر "beIN SPORTS.

