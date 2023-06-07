كايد روتولو.. نابغة الجوجيتسو ومصارعة الإخضاع

النجم الأمريكي البالغ من العمر 20 عاما، يتربّع حاليا على عرش عالم مصارعة الإخضاع في الوزن الخفيف ويهدف للدفاع عن لقبه للمرة الثانية على التوالي ضد النرويجي تومي لانغاكير خلال عرض ONE Fight Night 11 فجر السبت 10 حزيران/ يونيو 2023.

عشق الجوجيتسو منذ سن الثالثة

وقع كايد وشقيقه التوأم تاي في حب رياضة الجوجيتسو البرازيلية في سن الثالثة عندما ألحقهما والدهما بأحد النوادي المتخصصة. وفي غضون أسابيع، وجد كايد نفسه داخل الحلبة وينافس في بطولات الهواة.

أصبح كايد المولود في جزيرة ماوي بهاواي، نجما راسخا في عالم الجوجيتسو وبدأ في الفوز بالبطولات الوطنية والدولية، مما أكسبه مزيجا من المهارات والخبرة في سن مبكرة.

في عام 2013، انتقل برفقة شقيقه التوأم للتدريب في أكاديمية AOJ الشهيرة جنبا إلى جنب مع الأخوين مينديز، وبعد أربع سنوات انضم إلى نادي Atos في سان دييغو للتعلم من المصارع الأسطوري أندريه غالفاو الذي ساعده على تكريس نفسه في هذه الرياضة.

لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يصل كايد إلى أعلى مستويات الجوجيتسو ومصارعة الإخضاع، حيث فاز ببطولة العالم IBJJF في الحزام البني في كانون الأول/ ديسمبر 2021، قبل أن يمنحه غالفاو الحزام الأسود وهو في سن الثامنة عشرة من عمره.

طريق سالكة في بطولة "ون"

بعد بضعة أشهر من حصوله على الحزام الأسود، شق نابغة الجوجيتسو طريقه إلى "ون" أكبر منظمة قتالية في العالم، وأثبت بآدائه المبهر أنه سيكون نجما مستقبليا في مصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف.

سجّل ظهوره الأول خلال عرض ONE 157 في أيار/مايو عام 2022، حيث فاز بإجماع الحكام على أيقونة الفنون القتالية المختلطة وبطل العالم السابق في الوزن الخفيف الياباني شينيا أيوكي.

وبعد شهر من تتويجه كأصغر بطل عالمي على الإطلاق في بطولة ADCC، واجه بطل العالم لأربع مرّات في السامبو أوالي كورزيف، وفاز عليه ليصبح أول بطل عالم في مصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف في تاريخ بطولة "ون".

إبن ولاية كاليفورنيا مدّد سلسلة انتصاراته إلى ثلاثة بعد دفاعه الناجح عن لقبه ضد حامل اللقب العالمي للاتحاد الدولي في الجوجيتسو البرازيلية، ماثيوس غابرييل البرازيلي خلال عرض ONE Fight Night 5 الذي أُقيم في كانون الأول/ديسمبر.

بانتصاراته المذهلة عام 2022، سجّل روتولو اسمه في كتاب التاريخ كونه أخطر مقاتل في الجوجيتسو ومصارعة الإخضاع على هذا الكوكب. الآن عليه أن يثبت ذلك عندما يخوض أول نزال له في عام 2023 أمام المصارع النرويجي لانغاكير غير المهزوم أيضا في بطولة "ون".

