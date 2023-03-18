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قبل نزاله المرتقب ضد موريس أبيفي... عين نجم الفنون القتالية المختلطة خليل أمير على بطولة العالم

يأمل نجم بطولة "ون" التركي غير المهزوم خليل أمير في الحصول على فرصة للمنافسة على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف في حال فوزه في نزاله القادم في نيسان/أبريل.

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ويستعدّ أمير لمواجهة منتظرة ضد المقاتل السويسري موريس أبيفي فجر 22 نيسان/أبريل خلال عرض ONE Fight Night 9. 

وقال أمير: "أعتقد أنني سأهزم موريس أبيفي وأفوز بالحزام الذهبي في النزال اللاحق. بعدما أفوز في هذا النزال أولاً، ولنرى من هو الخصم الذي ستعرضه عليَّ إدارة بطولة ون".  

ورفع أمير، المصنف الرابع في تصنيفات فئة الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة، سجله القتالي النظيف إلى 8-0، بعد أن حقق فوزاً مستحقاً في نزاله الأول في بطولة "ون" على الروسي تيموفي ناستيوخين بالضربة القاضية. 

ويؤكد المقاتل التركي، البالغ من العمر 28 عاماً، أنه جاهز لقتال أبيفي، معبّراً عن ثقته بأنه سيخرج من النزال منتصراً على حساب أبيفي، الذي يمتلك هو الآخر سجلاً نظيفاً يبلغ 6-0 في الفنون القتالية المختلطة.  

وقال أمير: "لا أحب أن أفحص منافسي كثيراً. شاهدت نزالاً أو اثنين من نزالاته. يقاتل في معظم الأحيان وقوفاً. أعتقد أنه سيقاتل وقوفاً. لن يكون منافساً مفاجئاً. هو طويل ويمتلك قدرات هجومية جيدة، لم أشاهده في المصارعة. مهاراتي في المصارعة على مستوى آخر، أثق بنفسي". 

يخوض أمير وأبيفي نزالهما المرتقب ضمن عرض ONE Fight Night 9 فجر السبت 22 نيسان/ أبريل في  ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك. 

إلى جانب نزال أمير وأبيفي، سيشهد عرض ONE Fight Night 9 معركة ملتهبة على لقب بطولة العالم في مواي تاي لوزن الديك، بين البطل التايلاندي نونغو هاما ومنافسه البطل السابق في المواي تاي لوزن الذبابة، البريطاني جوناثان هاغرتي.

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