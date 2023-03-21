قبل مواجهته ضد سوبرلك فجر السبت... رودتانغ يتحدث عن استعداداته لانتزاع اللقب العالمي

رودتانغ، الذي يحمل بطولة العالم في المواي تاي لوزن الذبابة منذ أيار/مايو من العام 2019، يستعدّ لمواجهة مرتقبة بطل العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة سوبرلك كياتمو.

وبعد فوزه في نزالين خيضا بقواعد الكيك بوكسينغ على الصيني جيدو ييبو والروسي تاجير خليلوف في كانون الثاني/يناير 2023 وشباط/فبراير 2021 على التوالي، يشعر رودتانغ بأنه الآن جاهز ليحاول انتزاع حزام الكيك بوكسينغ الذهبي من سوبرلك.

وقال رودتانغ: "أعتقد أنّ الوقت قد حان... أصبحت المنافس المصنف الأول في الكيك بوكسينغ. لا يستطيع البطل أن يتجاهلني بعد الآن. عليه أن يتقبّل منافستي وأنا أكثر من جاهز لمنافسته. هذا هو الوقت الصحيح لكي أحصل على فرصتي".

ويعتقد رودتانغ، الذي خاض الغالبية العظمى من نزالاته بقواعد المواي تاي، أنّ أسلوبه القتالي لطالما كان يتناسب مع الكيك بوكسينغ، قائلاً: "أعقد أنّ قواعد الكيك بوكسينغ تتناسب مع أسلوبي القتالي لأن ركبتيّ ومرفقيّ لا يمثلان نقاط قوتي. أجيد تسديد اللكمات والركلات. بعبارة أخرى، لطالما كان أسلوبي في القتال يتناسب مع الكيك بوكسينغ.

لذلك، أستمتع بالقتال ضمن قواعد الكيك بوكسينغ".

ويخوض رودتانغ في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 8 معركة ضد سوبرلك الذي يدافع عن حزامه الذهبي في الكيك بوكسينغ للمرة الأولى منذ إحرازه على حساب الإسباني دانيال بويرتاس خلال عرض ONE Fight Night 6 في كانون الثاني/يناير.

إلى جانب النزال المرتقب بين النجمين التايلانديين، يشهد عرض السبت عدداً من النزالات الحماسية، وفي مقدمتها قتال جانيت تود وأليشا هيلين رودريغيز على بطولة العالم في المواي تاي لوزن الذرة (للسيدات).

كما يسجّل نجم الفنون القتالية المختلطة صاحب الرصيد الاحترافي المثالي أكبر عبدولاييف ظهوره الأول في بطولة "ون" ضد الكوري أو هو تاي في نزال عن فئة وزن الريشة.

وينطلق عرض بطولة "ون" المنتظر ONE Fight Night 8 الساعة 3:00 فجر السبت القادم مباشرةً عبر "بي إن سبورت".