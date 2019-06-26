فيصل بن الحسين والمتوكّل في تنفيذية اللجنة الأولمبية الدوليّة

انتخب الأمير الأردني فيصل بن الحسين والمغربية نوال المتوكّل، صاحبة ذهبية سباق 400 متر حواجز في أولمبياد 1984، الأربعاء لعضوية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية خلال الجمعية العمومية الـ134 التي عقدت في لوزان.

وسيحل الأمير فيصل في اللجنة التنفيذية بدلاً من السويدية غونيلا ليندبرغ التي وصلت إلى نهاية ولايتها (أربعة أعوام)، فيما استعادت المتوكل المقعد الذي شغلته في اللجنة التنفيذية بين 2008 و2012، علماً أنها أيضاً من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية منذ 1998.

كما انتخبت اللجنة الأولمبية الدولية عشرة أعضاء جدد، بينهم الإندونيسي إريك ثوهير، الرئيس السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، ورئيس اللجنة الأولمبية اليونانية سبيروس كابرالوس الذي تلقى عام 2012 تحذيراً بسبب تورطه في بيع غير مشروع للتذاكر المخصصة لأولمبياد لندن 2012.

ومهد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ لانتخاب كابرالوس رغم الفضيحة بالقول في أيار/مايو أمام وسائل الإعلام بأن ما حصل "كان قبل سبع سنوات. رأت اللجان التي دققت بترشيحه أنه قضى مدة العقوبة وأن التحذير يجب ألا يعني الاستبعاد إلى الأبد".