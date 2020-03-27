فيروس كورونا يعصف بكبار وصغار المجتمع الرياضي

تسبب "كوفيد-19" حتى الآن بوفاة شخصية رياضية واحدة هي لورنزو سانز، الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لكنه تسبب بالعديد من الإصابات في رياضات مختلفة لاسيما كرة القدم في إيطاليا وإسبانيا، دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والدراجات الهوائية.

ويخشى ان تكون أعداد الإصابات أكثر من المعلنة، كحال مختلف الإصابات عالميا، نظرا لعدم إخضاع كل الأندية أفرادها للفحوص.

وامتنع نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم عن قبول دفعة من تجهيزات فحوص "كوفيد-19"، معتبرا انها يحب أن تخصص لأولئك الذين يحتاجون إليها، بينما أعلن نادي غولدن ستايت ووريورز الأميركي لكرة السلة انه سيفحص فقط اللاعبين الذين يعانون من عوارض.

في ما يأتي عرض لأبرز الوجوه الرياضية التي طالها فيروس تسبب بوفاة أكثر من 23 ألف شخص حول العالم وإصابة أكثر من 400 ألف:

- توفي لورنزو سانز في 21 آذار/مارس عن 76 عاما. تولى رئاسة النادي الملكي بين عامي 1995 و2000، في فترة شهدت تتويج الفريق بلقبين في مسابقة دوري أبطال أوروبا (1998 و2000).

وأعلن نجله جونيور وفاته عبر تغريدة على موقع تويتر، جاء فيها "توفي والدي للتو. لم يستحق هذه النهاية وبهذه الطريقة".

- في 17 آذار/مارس، وبينما كانت اللجنة الأولمبية الدولية والمسؤولون اليابانيون لا يزالون على تصميمهم لإقامة أولمبياد طوكيو الصيفي في موعده المقرر (قبل إعلان تأجيله الى العام 2021)، أعلن نائب رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية كوزو تاشيما (62 عاما) إصابته.

وأوضح تاشيما الذي يرأس أيضا اتحاد كرة القدم الياباني "أعاني من حمى خفيفة. أظهرت الفحوص أعراض التهاب رئوي. ولكنني بخير".

- أعلن نادي أرسنال الإنكليزي في 12 آذار/مارس إصابة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا (38 عاما)، ما أدى الى تعليق الدوري الممتاز لكرة القدم، ودخول لاعبي "المدفعجية" في حجر صحي ذاتي لمدة 14 يوما.

- في 13 آذار/مارس، أصبح كالوم هودسون-أودوي (19 عاما) مهاجم نادي تشلسي، أول لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم تثبت إصابته بـ"كوفيد-19". وأكد ناديه حينها ان اللاعب "بحال جيدة".

- كان البرازيلي تياغو سيبوث وايلد من بين النجوم الصغار الصاعدين الذين طالهم الفيروس، وأول لاعب في كرة المضرب، بعد الإعلان عن إصابته الأربعاء. وقال اللاعب البالغ 20 عاما انه بدأ يشعر بالمرض "قبل حوالى 10 أيام"، وذلك عقب جولة عالمية خاض خلالها دورات عدة.

أحرز اللاعب الشاب في الأول من آذار/مارس الحالي لقبه الأول في مسيرته الاحترافية في دورة تشيلي الدولية، قبل أن يخوض في الأسبوع التالي منافسات كأس ديفيس في مدينة أديلايد الأسترالية.

- كان كيفين دورانت (31 عاما)، أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي 2014 والأفضل في الدور النهائي 2017 و2018 حين توج باللقب مع غولدن ستايت، من بين أربعة لاعبين في ناديه الحالي بروكلين نتس تأكدت إصابتهم. لم يخض دورانت أي مباراة هذا الموسم، اذ يواصل التعافي من إصابة في وتر أخيل تعرض لها في الموسم الماضي.

- كان الفرنسي رودي غوبير (يوتا جاز) أول لاعب يُعلَن عن إصابته في دوري السلة الأميركي ليل 11-12 آذار/مارس، ما دفع رابطة الدوري الى تعليق الموسم. وشوهد غوبير قبل ذلك وهو يسخر من امكانية تعرضه للفيروس عندما لامس كل ميكروفون ومسجل للصوت على الطاولة خلال مؤتمر صحافي، ما اضطره للاعتذار لاحقا.

كما ثبتت إصابة لاعبين آخرين في الدوري، مثل زميل غوبير دونافان ميتشل، وماركوس سمارت لاعب بوسطن سلتيكس، إضافة الى كريستيان وود لاعب ديترويت بيستونز الذي أعلن الخميس تعافيه من الفيروس.

- كان دانييلي روغاني (25 عاما) مدافع يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، أول لاعب تعلن إصابته في "سيري أ"، قبل ان يلحق به زميلاه الفرنسي بليز ماتويدي المتوج بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2018، والأرجنتيني باولو ديبالا.

- أعلن نادي ميلان إصابة مدافعه الأسطوري السابق باولو مالديني (51 عاما) ونجله دانيال بالفيروس.

- أصيب ستة لاعبين من نادي سمبدوريا هم المهاجم مانولو غابياديني، لاعب الوسط السويدي ألبين إيكدال، المهاجم أنطونيو لا غومينا، لاعب الوسط النروجي مورتن ثورسبي، المدافع البولندي بارتوش بيريشينسكي ولاعب الوسط فابيو ديباولي، إضافة الى الطبيب أميدو بالداري. فيما نفى المدافع الغامبي عمر كولي التقارير التي تحدثت عن اصابته.

- أعلن نادي فالنسيا الإسباني أن اختبارات 35% من لاعبيه وموظفيه أتت إيجابية، من بينهم الأرجنتيني ايزيكييل والفرنسي إلياكيم مانغالا.

- في ألمانيا، كان لوكا كيليان مدافع بادربورن ضمن أربعة لاعبين ثبتت إصابتهم في الـ"بوندسليغا". وأكد رئيس النادي مارتن برزوندزيونو أن ابن العشرين عاما "عانى ليومين من حمى وقشعريرة، لكنه بات أفضل".

- أعلن شون بايتون، المدرب المخضرم لنادي نيو أورليانز ساينتس في دوري كرة القدم الأميركية "أن أف أل" عن إصابته في 19 آذار/مارس.

وقال بايتون (56 عاما) الذي قاد ساينتس الى لقبهم الوحيد في "سوبر بول" عام 2009، "لو فهم العالم كيفية ارتفاع الاعداد وتجنب الوصول الى أعلى مستوى، يمكننا العمل بسهولة كبلد (الولايات المتحدة) لخفضها".

- طال الفيروس أيضا فاتح تيريم (66 عاما) المدرب المخضرم لنادي غلطة سراي والاسم الأسطوري في كرة القدم التركية.

- كان البلجيكي مروان فيلايني (32 عاما)، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي، أول لاعب تعلن إصابته في الدوري الصيني لكرة القدم حيث يدافع عن ألوان فريق شاندونغ لونينغ تايشان.

- طال الفيروس عالم الرياضة للمرة الأولى في طواف الإمارات للدراجات الهوائية، حيث أعلن أواخر شباط/فبراير عن إلغاء المرحلتين الأخيرتين منه إثر اكتشاف حالتي إصابة من أفراد الفرق من الجنسية الايطالية.