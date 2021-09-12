غداً انطلاق النسخة الثانية من "أسبوع النزاهة في الرياضة"

وتقام هذه النسخة أيضاً عبر تقنية الاتصال المرئي، ويضم مشاركين ومتابعين من كل قارات العالم وصلوا إلى ما يقارب من 140 منظمة تمثل جميع قطاعات المجتمع الدولي، حيث تتواجد الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي ومجموعة الـ20 وعدد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة وممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واليويفا والكاف وعدد من الاتحادات الرياضية وروابط كرة القدم الأوروبية من بينها الدوري الإسباني والإنكليزي والإيطالي والدوري الأمريكي لكرة القدم واتحاد الرجبي العالمي وغيرها.



وأعلنت "سيغا" عن تنظيم النسخة الثانية من "أسبوع النزاهة في الرياضة 2021" وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الافتتاحية للتظاهرة العالمية في العام الماضي ونظمتها (سيغا)، المنظمة الدولية المستقلة والممولة ذاتياً والتي تأخذ من جنيف مقراً لها.

كما تتضمن أجندة أسبوع النزاهة في الرياضة العديد من الفعاليات الرقمية يتخللها جلسات نقاشية (ويبنار) بمشاركة فرانكو فراتيني رئيس سيغا وإيمانويل ميديريويس الرئيس التنفيذي للمنظمة الدولية فيما سيتواصل إقامة الفعاليات على منصة رقمية في العالم الافتراضي تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا على أن تشمل المنصة الرقمية بثا مباشراً ومناقشات تفاعلية عبر قناة اليوتيوب الخاصة بمنظمة سيغا.



مشاركة قطرية

ويبرز في أجندة المشاركين في الحدث العالمي، المشاركة القطرية المتمثلة في المركز الدولي للأمن الرياضي، العضو المؤسس في سيغا حيث سيلقي محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي كلمة رئيسية ضمن فعاليات اليوم الأول والذي سيشهد أيضاً كلمات رئيسية أخرى لعدد من الشخصيات الرياضية مثل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للمحترفين (الليغا).

كما تتضمن المشاركة القطرية مشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حيث ستشارك أمل بنت أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير فى الهيئة في أحد جلسات اليوم الثاني للحدث العالمي.

