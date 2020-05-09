طواف إسبانيا لن يمر بالبرتغال

أعلن منظمو طواف إسبانيا السبت أن مسار السباق لن يمر بالبرتغال كما هو معتاد، وذلك بطلب من السلطات المعنية تخوفا من فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر إقامة طواف "لا فويلتا" بين 14 آب/أغسطس والسادس من أيلول/سبتمبر، الا أنه أرجئ الى الفترة ما بين 20 تشرين الاول/اكتوبر والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

وجاء في بيان للمنظمين "نظرا للوضع الاستثنائي الناجم عن الأزمة الصحية المتعلقة ب +كوفيد-19+، ونظرا لاستحالة القدرة على ضمان الظروف المثلى لإقامة السباق على أراضيها، قررت بلديات بورتو، ماتوسينوس وفيتشو، بالاتفاق مع أونيبوبليك الشركة المنظمة لـ +لا فويلتا+، ألا يمر مسار السباق بالبرتغال".

وتابع البيان "لذا سيتم تعديل مسار المرحلة الخامسة عشرة التي يقع خط نهايتها بين بورتو وماتوينوس، إضافة الى المرحلة السادسة عشرة التي تنطلق من مدينة فيتشو".

وأكد البيان أنه تم الاتفاق على المدن التي ستحل مكان البرتغالية الثلاث الواقعة في شمال بلاد، وسيعلن عنها "في الأسابيع المقبلة"، ولم يتوقع المنظمون أي تعديلات إضافية على المسار.

وكشف المنظمون الجمعة عن قائمة الفرق الـ22 التي ستشارك في النسخة الخامسة والسبعين من طواف إسبانيا.

وسينطلق السباق من بلدة إيرون في إقليم الباسك ويصل الى نهاية في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث سيتضمن ستة أيام مشتركة مع طواف "جيرو" الايطالي المقرر إقامته بين الثالث و25 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن كان من المفترض اقامته بين 9 و31 أيار/مايو قبل اتخاذ قرار إرجائه بسبب تفشي "كوفيد-19".

وتسبب تفشي فيروس كورونا ايضا بإقامة طواف فرنسا في أواخر الصيف للمرة الأولى منذ انطلاقه عام 1903، ليصبح بين 29 آب/أغسطس و20 أيلول/سبتمبر بعد أن كان بين 27 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو.

وقرر الاتحاد الدولي للدراجات في منتصف نيسان/أبريل تمديد تعليق المنافسات لشهر إضافي حتى الأول من تموز/يوليو في ظل استمرار تفشي "كوفيد-19" الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم، وتسبب بإرجاء أو إلغاء غالبيتها، وأبرزها أولمبياد طوكيو وكأس أوروبا لكرة القدم اللذان رُحِلا الى صيف 2021 على غرار بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية في كرة القدم.

وبإرجاء طواف فرنسا الى الموعد الجديد، تأثر "لا فويلتا" تلقائيا وانتقل الى الخريف.