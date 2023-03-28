سوبرلك كياتمو يكشف كيفية فوزه على دانيال ويليامز ويتحدى رودتانغ

ووفق سوبرلك فإن الفوز على ويليامز جاء نتيجة مثابرة وجهد كبيرين وقال: "أنا سعيد بأدائي لقد تدربت بجدّ وبشكل مكثف لهذا القتال، كما أعددت الكثير من خطط اللعب. كان لدي الكثير من التصميم للفوز ضدّ أي خصم. أشعر بالرضا عن أدائي اليوم".

رغم تغيير الخصم في آخر لحظة بخروج رودتانغ وحلول ويليامز بدلا عنه، كشف النجم التايلاندي أنه لم يجبر على إجراء تعديلات على خططه، وقال المقاتل البالغ من العمر 27 عاما: "لم أجر أي تعديلات قبل المواجهة. كنت أفكر في أنني سأذهب فقط إلى القفص، وسأرى كيف يقاتل، وسأتأقلم مع ذلك".

أضاف المقاتل الملقب بـ "آلة الركل": "أنا سعيد جداً لأن المعركة قد انتهت. أنا مرتاح حقا لأنه لا يزال بإمكاني الاحتفاظ بهذا الحزام معي. وقد بذلت قصارى جهدي في هذا القتال".

بطل العالم في المواي تاي لأربع مرات أشاد بمنافسه الأسترالي قائلاً: "أود أن أشكره على قبوله هذه المعركة في اللحظة الأخيرة. أودّ أن أقول إنه مقاتل قوي جداً. أنا أحترم شجاعته. ليس لدي ما أقوله سوى شكرا جزيلا".

بفضل ضربة قاضية مذهلة، رفع سوبرلك سجله الإحترافي المثالي إلى 133-29-4، إلى جانب حصوله على مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار أمريكي من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة "ون" شاتري سيتيودتونغ.

لم يتمالك كياتمو نفسه للتعبير عن شعور بفخر القتال تحت راية "ون": "أنا سعيد وعاجز عن الكلام للحصول على هذه المكافأة. أود أن أشكر شاتري لأنه منذ انضمامي إلى "ون"، تحسنت حياتي بشكل كبير وأنا مصمّم على بذل قصارى جهدي في كل نزال".

سوبرلك يضع عينه على حزام رودتانغ

بعد فوزه على ويليامز، عبّر سوبرلك عن رغبته في مواجهة رودتانغ جيتموانيون في المستقبل القريب على حزام الأخير العالمي في المواي تاي عن فئة وزن الذبابة.

أوضح سوبرلك المصنف رقم واحد في فئة المواي تاي لوزن الذبابة لموقع "ون": "التحدي القادم هو منافسة رودتانغ على بطولة العالم في المواي تاي. بالطبع أعتقد أنني أستحق تحديه على اللقب. إنه ملك الملاكمة التايلاندية دون منازع، لذلك أود أن أجرّب ذلك".

وكان من المقرّر أن يتواجه النجمان التايلانديان فجر السبت في 25 آذار/مارس، لكن رودتانغ اضطر للانسحاب بعد إصابته ليتم استبداله بويليامز.

وإن لم يحدد "آلة الركل" اسم المنافس الذي سيتحداه في حملة دفاعه الثانية عن لقبه العالمي فإنه يتوقّع مواجهة رودتانغ رقم واحد في تصنيفات قسم الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة.

أعلن ممثل فريق كياتمو جيم: "ليس لدي أي شخص محدّد في ذهني للدفاع عن لقبي. إذا كان التالي هو رودتانغ، الذي سيتحداني على الحزام في الكيك بوكسينغ، فأنا جاهز".

بسجله المميّز في "ون" 9-1، أثبت النجم التايلاندي بعد كل صراع أنه مقاتل من مستوى آخر وعازم على صدّ كل محاولات استهداف لقبه العالمي في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة الذي توج به على حساب الإسباني دانيال بويرتاس في كانون الثاني/يناير من العام الجاري.