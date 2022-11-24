رومان كريكليا بطل الجائزة العالمية الكبرى للكيك بوكسينغ للوزن الثقيل في بطولة "ون"

ودخل المقاتلان نزالهما الثالث خلال مسيرتيهما – فاز كل منهما في نزال في 2018 و2019 – وعينيهما حسم الثلاثية والخروج بالحزام الفضي من ملعب سنغافورة الداخلي.

مع انطلاقة النزال، تبادل المقاتلان الضربات، إذ وجّه الأوكراني كريكليا ركلات قوية نحو عزيزبور الذي ردّ على خصمه بلكمات ثقيلة بيده اليمنى.

المقاتل الإيراني، 34 عاماً، وجّه عدداً من اللكمات والركلات برجله اليسرى إلى وجه كريكليا، واستطاع في عدة مناسبات أن يضغط منافسه الأوكراني نحو حائط الحلبة، حيث انهال عليه بضربات مباشرة وجهها إلى وسطه، ناجحاً في تحقيق أول إسقاط في النزال. كريكليا نجح بأن يقف على رجليه قبل أن ينتهي الحكم من العد إلى العشرة.



بعدما سيطر عزيزبور على الجولة الأولى، عاد كريكليا واستخدم ترسانته الهجومية الكبيرة في الجولة الثانية، موجهاً لكمات قاسية وضربات بالركبة نحو الإيراني، فنجح بقلب المعادلة سريعاً لصالحه.

التعب بدا واضحاً على عزيزبور خلال الجولة، بعدما انهال عليه كريكليا بلكمات إلى الرأس والوسط أفقدته قدرته على التوازن. كريكليا أكمل العمل على إضعاف عزيزبور، بضربات متكررة بالركبة إلى الرأس والوجه، أدت إلى إسقاط عزيزبور.

لكن عزيزبور استعاد عافيته قبل أن ينتهي الحكم من العد إلى العشرة.

لكن معاناة عزيزبور استمرت بعد ذلك، إذ إنّ كريكليا بادر بلكمات بيديه اليمنى واليسرى كانت كفيلة بأن تدفع الحكم إلياس دولابتسيس إلى إنهاء النزال بعد دقيقة و 28 ثانية من بداية الجولة الثانية.

الفوز رفع سجلّ كريكليا إلى 49 فوز و سبع خسارات وفاز الأوكراني بمكافأة أداء قدرها 50 ألف دولار من الرئيس التنفيذي لبطولة "ون" شاتري سيتيودتونغ.