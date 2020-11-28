رقم قياسي عالمي جديد في السباحة



وقطعت (مكيوين 19 عاماً) مسافة السباق في دقيقة واحدة و58.94 ثانية أمس الجمعة متفوقة بفارق يقارب النصف ثانية على الرقم السابق والذي سجلته المجرية هاتينكا هوسو في 2014 والبالغ دقيقة واحدة و59.23 ثانية.

وقالت السباحة بعد الإنجاز: "لا تتاح لنا فرص كثيرة للسباحة في الأحواض القصيرة، لذا شعرت بسعادة بالغة بما قدمته بعد أن تدربت بصورة جيدة هذا العام".



وأضافت: "عندما توجهت نحو زملائي ومدربي قالوا لي.. لقد حققت للتو رقماً قياسياً عالمياً وفوجئت بذلك".

وتقرر تحويل بطولة أستراليا في الأحواض القصيرة هذا العام إلى العالم الافتراضي حيث نافس السباحون في نفس التوقيت في أحواض في سيدني وملبورن وبرزبين وبيرت وهوبرت بسبب جائحة كوفيد-19.