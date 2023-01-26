خمسة أسباب لمشاهدة عرض ONE Friday Fights 2

ومثلما كان العرض الأول مشوّقاً، يُنتظر أن يشهد العرض الثاني ONE Friday Fights 2، نزالات ملحمية بين 22 مقاتلاً ومقاتلة من نجوم المواي تاي (الملاكمة التايلاندية) الفنون القتالية المختلطة، سيتنافسون في 11 معركة مثيرة أمام جمهور الفنون القتالية حول العالم.

في التالي خمسة أسباب رئيسية لمشاهدة ONE Friday Fights 2.

1. نزال الانتقام أم تأكيد السطوة

في آب/أغسطس عام 2020، خلال معركة في المواي تاي لوزن الديك تعرض النجم التايلندي سانغماني بك.ساينشاي لهزيمة بالضربة القاضية أمام مواطنه كولابدام سور. جور. بيك أوثاي.

جماهير المواي تاي في تايلند وحول العالم، كانت تنتظر صراعا طويلا ومضنيا بين نجمين قدما نزالات رائعة في حلبة لومبيني الأيقونية لكن كولابدام خالف التوقعات وأنهى النزال منذ الجولة الأولى.

لقطة السقوط المدوّي في نصف نهائي بطولة المواي تاي، يبدو أنها لم تفارق أبدا مخيلة سانغام لذلك سيسعى للانتقام من جلاده عندما يواجهه في الحدث الرئيسي.

في المقابل، يهدف كولابدام أحد أفضل نجوم المواي تاي في تايلند للهيمنة على خصمه من جديد والتأكيد على أن ضربته القاضية لم تكن محظ صدفة.

بين رغبة سانغام للثأر من جهة وسعي كولابدام لترسيخ تفوقه من جهة ثانية، يتوقع أن يكون النزال ملحميا في مسرح لومبيني الشهير الذي طالما قدما فيه المقاتلين عروضا مبهرة.

2. أربعة مقاتلين من فريق واحد

في الحدث الرئيسي والمشترك سيمثل أربعة مقاتلين فريقا واحدا وهو "بك.ساينشاي مواي تاي جيم" أحد أهم الأندية الرياضية في تايلاند.

المقاتلون الأربعة وهم: سانغماني بي كي. سينتشاي، وشالامخاو بك.ساينشاي وبونغسيري بك.ساينشاي، وأفاتار بك.ساينشاي، وجميعهم يحدوهم الأمل لتمثيل فريقهم أفضل تمثيل ورفع إسمه عاليا في العرض الكبير.

في الحدث الرئيسي المشترك، سيتواجه شالامخاو ضد بيتونغ كياتسونغريت في وزن القشّة بينما يلتقي في وزن الريشة أفاتار مع الإيراني محمد سياساران وبونغسيري مع التركي فرزان تشيتشيك في وزن الديك.

3. خمسة جنسيات أجنبية تتنافس في المواي تاي

خلال عرض يوم الجمعة، لن يحتكر التايلنديون مواجهات المواي تاي، بل سيتضمن خمس نزالات تجمع بين مقاتلين تايانديين وأخرين من جنسيات مختلفة وهي إيران والعراق وتركيا وقيرغيزستان ورومانيا.

في وزن الذبابة، يتواجه القيرغيزستاني شيرزود كابوتوف مع ناكروب فيرتكس، ويلتقي الإيراني محمد سياساراني مع أفاتار بك.ساينشاي في وزن الريشة.

أما في وزن الديك، فسيتنافس التركي فرزان تشيتشيك مع بونغسيري بك.ساينشاي والروماني سليفيو فيتيز مع بطل العالم أربع مرات يودليكبيت أور بيتيساك.

4. عربي وحيد في ملعب لومبيني

سيكون العراقي أياد البدر ممثل المقاتلين العرب الوحيد في عرض ONE Friday Fights 2 يوم الجمعة 27 كانون الثاني/ يناير في أعرق حلبة للملاكمة في تايلند.

المقاتل العراقي الشاب سيخوض معركته المنتظرة الصعبة في المواي تاي لفئة وزن الذبابة ضد منافسه الماليزي إلياس غزالي.

ابن العراق يمني النفس بتحقيق فوز تاريخي في أول معركة يخوضها تحت راية بطوولة "ون" وعلى "لومبيني" مسرح أبطال المواي تاي.

5. للسيدات نصيب في العرض

بعد غيابهن في العرض الأول الأسبوع الماضي سيكون للسيدات نصيب في هذا الحدث الشيّق، باقامة مواجهة وحيدة.

المقاتلة العائدة للمنافسات، الإستونية ماري رومت، ستتواجه مع الأميركية ثاي-نغان لي في نزال المواي تاي لفئة وزن الذرة.

تطمح روميت البالغة من العمر 23 عاما لتقديم عرض جيد يليق بها وبفريقها، خاصة بعد خسارتها الأخيرة أمام الجزائرية الفرنسية أنيسة مكسن في 22 آب/أغسطس الماضي في عرض ONE 156 .

الإستونية ممثلة فريق "ماروك فورس" بتايلند، تتدرب جنبا إلى جنب مع نجوم بطولة "ون" الآخرين، بما في ذلك آنا "سوبر غيرل" جارونساك وشقيقتها نات "وندر غيرل" جارونساك.

في التالي الجدول الكامل لنزالات عرض ONE Friday Fights 2

• سانغماني بك.ساينشاي ضد كولابدام سور. جور. بيك أوثاي (مواي تاي – وزن الديك)

• شالامخاو بك.ساينشاي ضد بيتونغ كياتسونغريت (مواي تاي – وزن القشة)

• أفاتار بك.ساينشاي ضد محمد سياساراني (مواي تاي – وزن الريشة)

• شيرزود كابوتوف ضد ناكروب فيرتكس (مواي تاي – وزن الذبابة)

• يودوي كايوسامريت ضد سونغشانوي كياتسونغريت (مواي تاي – وزن الديك)

• يودليكبيت أور. بيتيساك ضد سليفيو فيتيز (مواي تاي – وزن الديك)

• بونغسيري بك.ساينشاي ضد فرزان تشيتشيك (مواي تاي – وزن الديك)

• هاري غريك ضد آرش مرداني (فنون قتالية مختلطة – وزن متوسط)

• إلياس غزالي ضد أياد البدر (مواي تاي – وزن الذبابة)

• ماري رومت ضد ثاي-نغان لي (مواي تاي – وزن الذرة)

• جاكوب وايمان ضد ريكاردو كانتينديغ-ستاغ (فنون قتالية مختلطة – وزن خفيف)