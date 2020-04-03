تمديد إيقاف منافسات الـ"ترياثلون" حتى 30 يونيو

وكان الاتحاد قرر تعليق جميع أنشطة الرياضة بصفة مؤقتة حتى 30 أبريل/نيسان الجاري بسبب العدوى التي تسببت، حسب أرقام رويترز، حتى الآن في وفاة أكثر من 53 ألف شخص حول العالم.

وتشمل البطولات المعلقة منافسات في اليابان وافريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة أوقيانيا.

وقالت ماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد في بيان ”تعليق كافة الأنشطة لا يعني أننا توقفنا عن العمل.“

وأضافت ”نحن نعقد اجتماعات مع الرياضيين والمدربين والاتحادات الوطنية والاتحادات القارية واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمين ولجاننا المشاركة في هذه الأنشطة من أجل التوصل لمواعيد وحلول بديلة.“

كما يعمل الاتحاد مع اللجنة الأولمبية الدولية للتوصل إلى مواعيد جديدة لاستئناف التصفيات الأولمبية والبارالمبية بعد تأجيل أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 إلى العام المقبل.