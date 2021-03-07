ترقب لانطلاق قمة سيغا حول ريادة المرأة في الرياضة



وتنظم المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضية قمة سيغا عبر تقنية الاتصال المرئي في الفترة ما بين 8-10 أذار/مارس الجاري.

وسيشارك قرابة 90 منظمة عالمية مع العديد من كبار المسؤولين والتنفيذيين وصناع القرار من المنتسبين لمختلف قطاعات الرياضة العالمية.

وقال محمد بن حنزاب الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة: "إنّ إطلاق هذه القمة الجديدة تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة يجسد دور سيغا لتعظيم دور المرأة في قطاع الرياضة وهو الدور الذي لم يبدأ الآن بل بدأ قبل 3 سنوات عبر سلسلة من الأحداث والفعاليات نظمتها سيغا لوضع ملف ريادة المرأة في مجال الرياضة على طاولة المجتمع الدولي والتركيز على ضرورة تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال الرياضة وعلى كل المستويات التنفيذية والقيادية".

وتابع: "لا يجب مع كل ما يشهده العالم من تطور أن يظل دور المرأة مهمشاً أو محصوراً في نطاق معين في الرياضة العالمية"، مؤكداً إيمانه الشخصي بضرورة تمكين المرأة لتصل للمراكز القيادية في المجال الرياضي، إذ أنّ دور المركز الدولي للأمن الرياضي كعضو مؤسس في سيغا يجسد بدون شك دور قطر ويعكس ريادتها في مجال تمكين المرأة.



وجاء في بيان صادر عن سيغا: "إنّ القمة التي تنعقد لأول مرة ستلقي الضوء على المؤسسات العالمية التي تسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين في الرياضة وتدعم رياضة المرأة مثل مؤسسة ماستر كارد العالمية وفيتاليتي وباركليز ومايكروسوفت وفيس بوك".

ودعى البيان كل المهتمين من كافة أرجاء العالم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني والمشاركة.