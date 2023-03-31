تامي موسوميشي ترغب في مواجهة النجمة غير المهزومة في "ون"

الفوز بقرار الإجماع على حساب حاملة الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلية بيانكا باسيليو، منح الأمريكية شحنة حماس واضحة انعكست على تصريحاتها بعد القتال: "أنا جاهزة لخوض معركة أخرى في نفس هذه الليلة.. لكنني أعلم أن هذا غير ممكن إطلاقاً".

أضافت تامي، البالغة من العمر 28 عاماً: "الآن أنا متحمسة جداً لمحاربة المنافسات بأساليبهن المختلفة لأنني سأستطيع عرض مزيد من مهاراتي الفائقة في الجوجيتسو".

تامي ترغب في مواجهة ثانية مع مواطنتها كيلي

بطلة العالم في الجوجيستو البرازيلي خمس مرات، رسمت الخطوط العريضة لها في بطولة "ون" ومن أهمها التنافس على حزاميين ذهبيين في وزني 52.16 كغ و56.69 كغ".

بهدف تحقيق طموحاتها، يتوجّب على تامي خوض معارك أخرى والفوز على بطلات مصارعة الإخضاع. حدّدت الأمريكية المنافسة التي ترغب في قتالها في النزال المقبل وهي مواطنتها دانييل كيلي.

قالت تامي لموقع "ون": "لقد قاتلت دانييل كيلي قبل عام تقريباً. سمعت أنها تريد قتالي. سأكون جاهزة لذلك. يمكنني بالتأكيد تحقيق وزن 52.16 كغ. أفضل القتال في وزن 56.69 كغ أكثر بكثير لأنني أحب امتلاك العضلات".

المواجهة الأخيرة بين كيلي وتامي دارت خلال حدث FloGrappling WNO Championship في أيلول/ سبتمبر عام 2021، وأنهتها موسوميشي بالإخضاع عبر حركة قفل الذراع.

رغم خسارتها، تعتبر كيلي البالغة من العمر 27 عاما، مصارعة متميّزة وتمتلك سجلا نظيفا في "ون" 3-0، حيث فازت على اليابانية أياكا ميوزا والروسية ماريا مالشانوفا واليابانية ماي "في في" ياماغوتشي.

بحكم إلتزامتها المهنية وصعوبة القتال المتكرر خارج الولايات المتحدة، تحبذ موسوميشي المحامية أن تواجه كيلي أو أي منافسة أخرى في أمريكا. كما لم تخف رغبتها في الحصول على فرصة للقتال في ONE Fight Night 10 وهو أول عرض لمنظمة "ون" سيقام على الأراضي الأمريكية يوم 5 مايو/ أيار.

صرحت تامي: "لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكناً ولكن كلما جاءت المنظمة إلى الولايات المتحدة كلما بدا الأمر رائعا حقا. القتال في "ون" تجربة رائعة، وأود بالتأكيد تكرار ذلك في أقرب وقت ممكن".

تبدو ابنة مدينة نيوجيرسي مصمّمة على التألق واتباع خطوات شقيقها، بطل "ون" العالمي في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة مايكي "دارث ريغاتوني" موسوميشي. أعلنت المصارعة الموهوبة عن ذلك صراحة: "سيعني لي الكثير أن أصبح بطلة وأهيمن علي فئتي مثلما يفعل أخي في فئته". أشعر أنني مثل ميكي. أحبّ أن أكون نسخة حقيقية منه".

منذ سنوات لم تبتعد موسوميشي أبدا عن شقيقها حيث حصلا معاً على 10 بطولات عالمية في الجوجيتسو ويطمحان لتكرار إنجازاتهما ويصبحان نجمين خارقين في "ون" أكبر منظمة قتالية في العالم.

