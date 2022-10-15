بأسلوبه القتالي المتنوّع... الفلبيني ميادو يرفع راية التحدي أمام ويليامز

المعركة ستكون ضارية بين المتنافسين في وزن القشة، إذ يرغب ميادو في استعادة مركزه الخامس في تصنيف مقاتلي الفنون القتالية المختلطة في بطولة "ون"، بعد خسارته لمصلحة دانييل ويليامز في يوليو/تموز الماضي.

استعادة المركز الخامس هدف ميادو المنشود

يعتقد ميادو (29 عاماً) أن السبيل الوحيد لاستعادة مركزه في التصنيف ووقف الصعود السريع لخصمه ويليامز هو القتال بضراوة طيلة الجولات الثلاث.

وقال الفلبيني: "ما أخطط القيام به الآن، هو انتزاع المركز الخامس من ويليامز".

ولتحقيق هدفه المنشود، يتسلح "الجاكوار" بأسلوب قتالي متنوع، فهو خبير في فن الملاكمة، كما يمتلك قدرات عالية في الملاكمة التايلاندية، وهو أيضاً مصارع متميز يتقن جيداً أساليب التملّص والهروب من محاولات الاخضاع والتثبيت على الأرض.

ميادو، الأكثر شمولاً من ويليامز في فنون القتال المختلطة، سيبحث عن طرق أفضل للنصر في المعركة

وقال: "أنا أسرع من ويلياميز في توجيه اللكمات، هو مهاجم جيد لكن إذا كنا سنتحدث عن الفنون القتالية المختلطة، فأعتقد أنني أكثر خبرة منه، وهذا من شأنه أن يصنع الفارق".

ويتطلع ميادو المصنف رقم 5 سابقا إلى تعزيز سلسلة انتصارات الثلاثة في "ون"، بعد تغلبه بالضربة القاضية في مناسبتين على النجم الصيني مياو لي تاو وفاز على ليتو أديوانغ الذي تعرض للاصابة.

خصم لا يستهان به

كل المؤشرات تؤكد أنّ ويليامز الملاكم ذو السجل الممتاز في الكيك بوكسينغ والمواي تاي (24 انتصارا و8 هزائم)، لن يخضع ليد ميادو العليا مثلما أعلن الأخير، خلال نزال السبت.

وقد أثبت المقاتل الأسترالي -التايلاندي في أكثر من مناسبة أنه من طينة المنافسين الأقوياء في وزن القشة ببطولة "ون".

واقتحم "ميني تي" نجم فريق (سكرابي MM وكاو سوك مواي تاي) بطولة "ون" في أبريل/نيسان عام 2021، وخاض مباراة مشوقة في الملاكمة التايلاندية ضد النجم رودتانغ جيتموانغنون بطل العالم حاليا لـ "ون" في المواي تاي- وزن الذبابة.



وبعد فترة وجيزة، انتقل ويليامز (29 عاماً) إلى ممارسة الفنون القتالية المختلطة وحصد ثلاثة انتصارات كبيرة في "ون"، بما في ذلك فوزه على بطل العالم السابق في وزن القشة دجدامرونغ سور أمنويايسيريشوك.

ويعترف ميادو بخصال خصمه: "هو بطل في "المواي تاي"، ويتميز بسرعة الحركة وقوة الضرب من مختلف الزوايا والوضعيات".

ويعتقد ويليامز (6 انتصارات وخسارة وحيدة في الفنون القتالية المختلطة) أن انهاء النزال لمصلحته سيرفعه إلى فئة النخبة بين مقاتلي وزن القشة، وقد يسمح له بالارتقاء لمركز متقدم في حال انسحب جوشوا باسيو أو جاريد بروكس من النزال المتوقع بينهما في ديسمبر على لقب بطولة العالم لوزن القشة.

في المقابل، يرغب المقاتل الفلبيني (11 فوزاً – 4 هزائم) في العودة إلى مصاف الخمسة الأوائل سريعاً قبل أن يخسر حظوظه في الصراع على اللقب العالمي الذي هو بحوزة مواطنه جوشوا باسيو.

- جيريمي ميادو

• العمر: 29 عاماً

• الطول: 170 سنتيمتراً

• الوزن: 55.4 كلغ

• الانتصارات في MMA: 11

• الهزائم في MMA: 4

• الجنسية: فلبيني

- دانيال ويليامز

• العمر: 29 عاماً

• الطول: 168 سنتيمتراً

• الوزن: 56.5 كلغ

• الانتصارات في MMA: 6

• الهزائم في MMA: 1

• الجنسية: أسترالي- تايلاندي

