انتصارات كبيرة لأمير علي أكبري وجاريد بروكس وسوبرلك

الحدث الرئيسي شهد تتويج جاريد بروكس بطلاً للعالم عن فئة وزن القشّة، في حين تجدّد أحد أبرز الخصومات في نزال مواي تاي رائع بين بطلين تايلانديين، وأذهل الإيراني أمير علي أكبري الجمهور بانتصار ساحق على أحد أساطير الفنون القتالية المختلطة.

في التالي أبرز ما حدث في عرض ONE 164 من بطولة "ون":

جاريد بروكس يُتوّج بطلاً عن فئة وزن القشّة

بعد حرب كلامية بين الرجلين امتدّت لأشهر طويلة، تواجه جاريد بروكس وجوشوا باسيو في نزال على بطولة العالم لوزن القشّة.

عمل بروكس، منذ انطلاق النزال، على نقل المعركة إلى الأرض، مستفيداً من خبرته ومهاراته العالية في المصارعة. تمكّن من إسقاط من جوشوا باسيو عدة مرات، حيث وجّه لكمات قوية من الأعلى، كادت أن تنهي القتال في الجولة الأولى.

لكن باسيو صمد الهجوم الشرس والمبكر وقاوم ضربات بروكس.

في الجولة الثانية والثالثة، استطاع باسيو أن يدافع بفعالية أكبر في وجه محاولات بروكس المتكررة لإسقاطه، غير أنّ بروكس عاد ليفاجئ خصمه الفلبيني – هذه المرة بلكمات سريعة ومنهكة.

في الجولة الرابعة، استطاع بروكس أن يسقط باسيو مرتين، مجبراً باسيو على تحمّل وابل من الضربات مباشرة.

الأداء المذهل لبروكس، البالغ من العمر 29 عاماً، أقنع الحكام الذين أجموا على تفوّقه، لينتزع لقب بطولة العالم لوزن القشّة من باسيو أمام جمهور الأخير في الفلبين، ويرفع سجّله النظيف إلى أربعة انتصارات من أربع نزالات في بطولة "ون".

في أبرز نزالات المواي تاي... سوبرلك يهزم بانباياك

معركة تايلاندية بامتياز حسمها سوبرلك كياتمو على حساب مواطنه بانباياك جيتموانيون بقرار منقسم من الحكّام، وذلك بعد جولات متقاربة جداً بين الخصمين اللدودين.

هي المرة الثامنة التي يتواجه فيها اثنان من عمالقة المواي تاي، المصنفين في المرتبة الأولى والثانية في فئتهما. وكما الحال في النزالات السابقة، أتت هذه المواجهة الرائعة بين الرجلين على قدر الآمال والتوقعات العالية.

بدأ سوبرلك المعركة بركلاته الحادّة المعتادة في حين ردّ بطل العالم سبع مرات، بانباياك، بضربات منخفضة، ثم سدّد لكمات متعددة بيده اليمنى كادت إحداها أن تطيح بسوبرلك.

في الجولة الثانية، قلب سوبرلك المواجهة لمصلحته، إذ أصابت ركلاته اليمينية خصمه بقوة أكبر، واتخذ من فخذ منافسه هدفاً للركلات المتكررة.

في الجولة الثالثة، بدا بانباياك منهكاً، يدافع أكثر مما يهاجم، في حين أصابه سوبرلك، بطل العالم أربع مرات، بعدد من الركلات والضربات بالكوع.

بعد نهاية القتال، أعطى الحكّام الأفضلية بقرار منقسم لسوبرلك، الذي حقق الانتصار الـ121 في مسيرته الاحترافية، على غريمه في المواي تاي.

أما بالنسبة لمجموع المواجهات، فلا يزال بانباياك متقدماً برصيد أربعة انتصارات، مقابل ثلاثة انتصارات لسوبرلك، في حين تعادل الرجلين مرة واحدة.

أمير علي أكبري يحقق انتصاراً مدهشاً... وبراندون فيرا يعتزل

لم يتوقع أكثر المتفائلين بقدرة أمير علي أكبري على الفوز أمام أسطورة الفنون القتالية المختلطة أن يأتي انتصار الإيراني بهذه السهولة والسرعة.

فمثل حال مواجهة سوبرلك وبانباياك، لنزال علي أكبري وفيرا تاريخ. فخلال العامين الماضيين، تبادل المقاتلان عن فئة الوزن الثقيل التصريحات النارية وتوعّد كل منهما أن يهزم الآخر، حتى أتى موعد معركتهما أمام جمهور فيرا الفلبيني.

بدأ بطل العالم للوزن الثقيل السابق فيرا هجوماً مبكراً ضد علي أكبري، مسدداً ركلات منخفضة بهدف منع الإيراني، صاحب المهارات العالية في المصارعة، من إسقاطه.

بعد لكمات متبادلة، فاجأ علي أكبري خصمه فيرا بإسقاط قاتل جعله في وضعية توجيه ضربات مباشرة إلى الرأس والوجه. بعد وابل من اللكمات السريعة، أنهى الحكم القتال معلناً فوز الإيراني بالضربة القاضية التقنية بعد 3:37 فقط خلال الجولة الأولى.

بهذا الفوز، وهو الفوز الثاني على التوالي لعلي أكبري، كرّس الإيراني نفسه كمنافس جدّي على بطولة العالم للوزن الثقيل، مع العلم أنه تحدّى بطل العالم الحالي في فئة وزنه، الهندي أرجان بولار، في تصريحاته بعد الإطاحة بفيرا.

من جهته، أعلن براندون فيرا، 45 عاماً، اعتزاله الفنون القتالية المختلطة بعد نهاية النزال، بعد مسيرة احترافية مذهلة جعلته إحدى أساطير الرياضة على صعيد العالم.

في التالي نتائج عرض ONE 164 الكاملة: