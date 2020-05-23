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الدوري الألماني
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امتيازات رائعة للبقاء في المنزل

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ابق في منزلك واستمتع بامتيازات beIN وبالعروض الرائعة والمتنوعة والتي تتيح لك مشاهدة مباريات الدوري الألماني الشيقة إضافة لأقوى وأحدث الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات.

beIN SPORTS

جهاز استقبال بي في آر بلس مع توصيل منزلي مجاني
استمتع بعروض مذهلة من ضمنها الحصول على جهاز استقبال PVR Plus مجاناً بالإضافة إلى توصيل منزلي مجاني عند الاشتراك في beIN. شاهد جولات الحسم من الدوري الألماني كما يمكنك الاستمتاع بأحدث الأفلام وأقوى المسلسلات وأكثر برامج الأطفال ترفيهاً. تُطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة: bein.net/besafe

ترقية إلى باقة بريميوم
لقد قمنا بترقية باقات مشتركي سبورت إلى بريميوم لتستمتع بعالم من المحتوى العائلي المميز من الأفلام والمسلسلات وبرامج الأطفال، وذلك حتى 30 يونيو 2020 . بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستمتاع بخدمة الفيديو حسب الطلب beIN ON DEMAND حيث آلاف الأفلام والمسلسلات. مشاهدة ممتعة!

رصيد إضافي بقيمة 50 دولار أمريكي لمشتركي باقات بريميوم وإيليت
نقدم رصيداً إضافياً لمرة واحدة بقيمة 50 دولاراً للاستخدام على beIN ON DEMAND بحلول 30 يونيو 2020 ومشاهدة أحدث أفلام هوليوود. يمكنك استخدام هذا الرصيد لمشاهدة الأفلام من STORE على beIN ON DEMAND أو على beIN CINEMA HD (قناة رقم 410)، أو على beIN BOX OFFICE HD (قناة رقم 411 و 412). استمتع بالمشاهدة

شهران مجانا على beIN CONNECT
شاهد أفضل ما يعرض على beIN على أجهزتك المختلفة. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين عند الاشتراك بخدمة beIN CONNECT . اشترك الآن

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