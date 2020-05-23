امتيازات رائعة للبقاء في المنزل

جهاز استقبال بي في آر بلس مع توصيل منزلي مجاني

استمتع بعروض مذهلة من ضمنها الحصول على جهاز استقبال PVR Plus مجاناً بالإضافة إلى توصيل منزلي مجاني عند الاشتراك في beIN. شاهد جولات الحسم من الدوري الألماني كما يمكنك الاستمتاع بأحدث الأفلام وأقوى المسلسلات وأكثر برامج الأطفال ترفيهاً. تُطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة: bein.net/besafe

ترقية إلى باقة بريميوم

لقد قمنا بترقية باقات مشتركي سبورت إلى بريميوم لتستمتع بعالم من المحتوى العائلي المميز من الأفلام والمسلسلات وبرامج الأطفال، وذلك حتى 30 يونيو 2020 . بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستمتاع بخدمة الفيديو حسب الطلب beIN ON DEMAND حيث آلاف الأفلام والمسلسلات. مشاهدة ممتعة!

رصيد إضافي بقيمة 50 دولار أمريكي لمشتركي باقات بريميوم وإيليت

نقدم رصيداً إضافياً لمرة واحدة بقيمة 50 دولاراً للاستخدام على beIN ON DEMAND بحلول 30 يونيو 2020 ومشاهدة أحدث أفلام هوليوود. يمكنك استخدام هذا الرصيد لمشاهدة الأفلام من STORE على beIN ON DEMAND أو على beIN CINEMA HD (قناة رقم 410)، أو على beIN BOX OFFICE HD (قناة رقم 411 و 412). استمتع بالمشاهدة

شهران مجانا على beIN CONNECT

شاهد أفضل ما يعرض على beIN على أجهزتك المختلفة. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين عند الاشتراك بخدمة beIN CONNECT . اشترك الآن