العروض المثيرة مستمرة في سلسلة ONE Friday Fights

تتضمّن البطاقة الكاملة لـ ONE Friday Fights 18، نزالات ملتهبة من بداية العرض وحتى النهاية في المواي تاي والكيك بوكسينغ وفنون القتال المختلطة.

في الحدث الرئيسي، يخوض تايسون هاريسون مواجهة بقواعد المواي تاي عن فئة وزن الديك ضد المحارب المخضرم بونغسيري بك.ساينشاي بطل العالم مرتين في استاد لومبيني للمواي تاي ولديه أكثر من 200 معركة احترافية.

خلال نزالين خاضهما في بطولة "ون"، تعرض هاريسون 22 عاما للخسارة بقرار منقسم أمام النجم الأسطوري سيكسان أور.كوانموانغ، لكنه انتفض في ظهوره الثاني وحقق فوزا بالضربة القاضية ضد رامبو مور راتانابانديت في ONE Friday Fights 11.

في رياضة الكيك بوكسينغ لوزن الريشة، يواجه النجم المغربي محمد بوتسعة نظيره الإيراني محمد سياساراني. بوتسعة الذي يخوض نزاله الثالث في بطولة "ون"يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة والأولى في مسيرته الاحترافية في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي على يد التايلاندي المخضرم سيتيشاي سيتسوغبينونغ بإجماع الحكّام في عرض ONE Fight Night 3.

في مواجهة المواي تاي لوزن الذبابة، يتنافس المعجزة الماليزي الأمريكي يوهان غزالي البالغ من العمر 16 عاما مع التايلاندي البارز تاي سور.جور.بيك أوثاي.

في ظهوره الأول في ONE Friday Fights 6، سجّل "جوجو" ضربة قاضية مذهلة بعد 16 ثانية في الجولة الأولى من نزاله أمام باديتسوك فيرتكس.

في المقابل، لا يزال تاي البالغ من العمر 21 عاما يبحث عن فوزه الأول، إذ تعرض للهزيمة أمام سونراك فيرتكس بقرار الأغلبية.

في فنون القتال المختلطة، يقاتل النجم الكازاخستاني المتميز علي قبض الله منافسه البرازيلي المخضرم ريتشارد غودوي في معركة مثيرة للاهتمام في الوزن الخفيف.

بعد أن فوز مثير في ظهوره الأول، حافظ به على معدل إنهاء رائع بنسبة 100%، قد يواجه الكازاخستاني اختبارا قاسيا ضد " ذا وولف" المتخصص في الإخضاع.

بطاقة عرض ONE Friday Fights 18كاملة

• تايسون هاريسون ضدّ بونغسيري بك.ساينشاي (مواي تاي - وزن الديك)

• سامنغدان شور أجالابون ضدّ ماهامونغكول موف أون تشيانغماي (مواي تاي - وزن غير مقيّد 59.8 كغ)

• تياي بك.ساينشاي ضدّ ساكليك كياتسونغريت (مواي تاي - وزن القشّة)

• سانسيري بك.ساينشاي ضدّ ريت كيوسامريت (مواي تاي - وزن الديك)

• تشاتانان سور جور جويبراجين ضدّ سوفاتشايليك نينغسوبياي (مواي تاي- وزن غير مقيّد 58.5 كغ)

• بيتنومخوم فونداكراتابوري ضدّ بيتكريتسادا سي إم إيه Academy (مواي تاي - وزن غير مقيد 52.6 كغ)

• محمد بوتسعة ضدّ محمد سياساراني (كيك بوكسينغ - وزن الريشة)

• تشاناجون بك.ساينشاي ضدّ محمد حنون (مواي تاي - وزن الخفيف)

• سميلا سوندل ضدّ ميلاني بيلوغرليك (كيك بوكسينغ - وزن غير مقيّد 58.05 كغ)

• جوهان غزالي ضدّ تاي سور جور بيك أوثاي (مواي تاي - وزن الذبابة)

• مانثان راني ضدّ أندري شيلباييف (فنون القتال المختلطة - وزن الذبابة)

• علي كبد الله ضدّ ريتشارد جودوي (فنون القتال المختلطة - وزن الخفيف)



