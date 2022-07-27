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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتوّج الفائزين في اليوم الثاني من منافسات مهرجان قطر "غود وود"

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تواصلت الأربعاء فعالياتُ اليوم الثاني لمهرجان قطر غود وود والتي تمتد حتى الثلاثين من يوليو الجاري على مضمار غود وود بالمملكة المتحدة.

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وقد تَوج رئيسُ اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الفائزين في أهمِّ وأكبر شوطين، وهما شوط قطر "إنترناشونال ستيكس" من الفئة الأولى للخيول العربية الأصيلة والذي كان الفوزُ فيه من نصيب الفرس "ليدي برنسـس" ملك خليفة بن شعيل الكواري، وشوط قطر "ساسكس ستيكس" من الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة الذي فاز به المهر "بعيد" ملك "شادويل استيت كمباني".   
 

الفروسية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني
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