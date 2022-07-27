الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يتوّج الفائزين في اليوم الثاني من منافسات مهرجان قطر "غود وود"

وقد تَوج رئيسُ اللجنة الأولمبية القطرية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني الفائزين في أهمِّ وأكبر شوطين، وهما شوط قطر "إنترناشونال ستيكس" من الفئة الأولى للخيول العربية الأصيلة والذي كان الفوزُ فيه من نصيب الفرس "ليدي برنسـس" ملك خليفة بن شعيل الكواري، وشوط قطر "ساسكس ستيكس" من الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة الذي فاز به المهر "بعيد" ملك "شادويل استيت كمباني".

