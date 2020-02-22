الشرطة الإيطالية تداهم مقر رياضيين روس

ورأى دراشيف بأن عملية البحث "تتعلق بمدرب منتخب البياتلون الكسندر كاسبروفيتش الذي كان يستعمل بطاقة اعتماد لشخص آخر"، كما أشار إلى ان رجال الشرطة استهدفوا أيضاً الرياضي الكسندر لوجينوف حول إمكانية خرقه لقوانين مكافحة المنشطات وأشار في هذا الصدد "قد يكون الأمر يتعلق بقضية متكررة. قامت الشرطة بتفتيش أغراضه على مدى ساعة ونصف وصادروا أجهزته".

وكان لوجينوف استبعد على مدى عامين من المنافسات بين تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وتشرين الثاني/نوفمبر 2016 لاستعماله المادة المحظورة ايبو.

وأحرز لوجينوف في بطولة العالم الحالية ذهبية في سباق السرعة 10 كم والبرونزية في سباق المطاردة وكان من المقرر أن يشارك اليوم في سباق التتابع.

وكشف لوجينوف بأن رجال الشرطة أيقظوه من النوم إلى جانب زميله يفغيني غارانيشيف وقال "كانوا مهتمين فقط بأغراضي" مؤكداً بأن عملية التفتيش جاءت بناء على طلب من الاتحاد الدولي للبياتلون من دون أن توجه اليه أي تهمة.

