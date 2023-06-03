التركي فرزان تشيتشيك يفوز بضربة قاضية... ويتحدى المغربي إلياس النهّاشي

ففي نزال مواي تاي عن فئة وزن الديك، تمكّن تشيتشيك من العودة من بعيد لينتصر على خصمه التايلاندي في بداية الجولة الثالثة.

بانريت سيطر على الجولة الأولى وكاد أن ينهي التركي باكراً بضربة سددها بمرفقه الأيمن أصابت ذقن تشيتشيك. التايلاندي استمر في التقدم إلى الأمام ومهاجمة خصمه التركي بشراسة.

استمر التايلاندي في ضغطه في الجولة الثانية، وكاد أن ينهي تشيتشيك عندما وجّه لكمة إلى جسد تشيتشيك، أسقطت الأخير، الذي عاد للوقوف.

ولكن التركي قلب الطاولة على خصمه التايلاندي ليفوز بالضربة القاضية، بلكمة دائرية يسارية أسقطت بانريت عند 0:26 من زمن الجولة الثالثة، رفع من خلالها رصيده في بطولة "ون" إلى 1-1.

وبعد انتصاره، طالب تشيتشيك بأن يواجه نجم الكيك بوكسينغ المغربي إلياس النهّاشي في نزاله القادم.

وكان من المفترض أن يتواجه تشيتشيك والنهاشي في عرض ONE Friday Fights 6 في 24 شباط/فبراير قبل أن يتم إلغاء النزال بعد انسحاب التركي، ليستبدله الإيراني علي أصغر قدرتي سراسكان.

وحقق النهاشي الفوز على قدرتي سراسكان بالضربة القاضية في الجولة الثانية في أول نزال يخوضه المغربي ضمن فئة وزن الديك.

وكان النهاشي، وهو غير مهزوم في بطولة "ون"، قد تخلى عن حزامه الذهبي في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الذبابة ليقاتل ضمن فئة وزن الديك.

وسبق للنهاشي، صاحب سجل 4-0 في "ون"، أن حقق انتصارات على الصيني وانغ وينفينغ بقرار منقسم وبيتشدام بيتشيندي بالضربة القاضية وسوبرلك كياتمو بإجماع الحكام، بالإضافة إلى فوزه الأخير بالضربة القاضية على قدرتي سراسكان.

من ناحيته، خسر تشيتشيك في نزاله الأول بإجماع الحكام ضد بونغسيري بك ساينشاي، قبل فوزه يوم الجمعة على بانريت.

يُذكر أنّ ONE Friday Fights هي سلسلة من العروض الأسبوعية التي تقيمها بطولة "ون" في ملعب "لومبيني" للملاكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك كل يوم جمعة بدايةً من الساعة 3:30 بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة.