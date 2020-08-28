إقالة رئيس لجنة مكافحة المنشطات في روسيا



وجاء قرار إقالة غانوس "بالاجماع" بحسب ما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف في مؤتمر صحفي نقلا عن وكالات أنباء روسية.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية "قررت الجمعية العمومية إقالة غانوس. القرار جاء بالاجماع" في الوقت الذي اتهم فيه رئيس روسادا بقيامه بمخالفات إدارية.

وأضاف "القرار لم يتخذ على أساس الكشف عن خروقات إدارية ومالية مشيرا إلى اقتناعه بأن لجنة مكافحة المنشطات الروسية ستبقى "مستقلة".

وعلق غانوس على القرار بقوله لوكالة فرانس برس "بأنه لا يعني شيئا (للرياضة الروسية) لأن روسادا أصبحت جسرا لإعادة الثقة" بين روسيا والسلطات الرياضية العالمية.

وكان غانوس انتقد الاتهامات الموجهة إليه مطلع آب/أغسطس معتبرا إياها "ثأرية" واتهم سلطات بلاده بتزوير مختبر روسيا لمكافحة المنشطات والقيام بمخالفات أدت إلى استبعاد روسيا عن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية على مدى أربع سنوات.

وقد اعتبر غانوس في حينها أن قرارات اللجنة العالمية لمكافحة المنشطات في محلها نظرا لفداحة المخالفات لتي قامت بها بلاده.



