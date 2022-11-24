إزاغاخماييف يحقق فوزه الرابع على التوالي في بطولة "ون"

وتحمّل إزاغاخماييف – المصنف في المرتبة الرابعة ضمن فئة الوزن الخفيف – ركلات منافسه الياباني المخضرم قبل أن يعمل على فرض سيطرته على الأخير من خلال دفعه بشكل متكرّر نحو حائط الحلبة.

وبعد مرور أقل من دقيقة ونصف على انطلاق النزال، أنهى إزاغاخماييف القتال لمصلحته بعدما وجّه لكمة قوية بيده اليمنى أصابت وجه أيوكي وأوقعته إلى الأرض، ليكمل الروسي اندفاعه ويوجّه عدداً من اللكمات المباشرة إلى وجه أيوكي الساقط على الأرض.

بهذا الفوز، كرّس إزاغاخماييف، البالغ من العمر 28 عاماً، نفسه كأحد أبرز المقاتلين الساعدين في بطولة "ون"، رافعاً سجلّه النظيف إلى 4-0 من خلال هزيمة أيوكي، البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يمتلك خبرة في حلبة الفنون القتالية تمتد إلى قرابة العقدين.

وفي حين تعرّض أيوكي، لاعب الجودو وحامل الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلي، إلى هزيمته الـ11 في "ون"، فمن المؤكد أن هذه النتيجة ستعطي إزاغاخماييف زخماً إضافياً تدفعه إلى مواجهة حامل اللقب عن فئة الوزن الخفيف كريستيان لي في المستقبل القريب.

يُذكر أن أسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نور محمدوف، الذي يشرف على تدريب إزاغاخماييف، كان قد أشاد بقدرات الأخير وتطور أدائه، متوقعاً أن يُتوّج بالذهب خلال العام 2023.

كما توقع نور محمدوف أن يصبح إزاغاخماييف الأفضل في العالم، قائلاً: "إنه يكتسب المزيد من الخبرة بعد كل قتال، وقريباً، سيكون الأفضل ليس فقط في فريقنا، ولكن في العالم. لدي ثقة كبيرة فيه. تتوقع الجماهير أن يكون لساجد مهارات جيدة في المصارعة، لكنه يمكن أن يفاجئهم بمدى جودته في القتال بقدميه. كما يمتلك أيضاً ضربات قوية بالمرفقين واليدين".