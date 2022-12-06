أناتولي ماليخين ينتزع بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل وكايد روتولو يحافظ على لقبه

وإلى جانب تتويج ماليخين بطلاً عن فئتين، شهد العرض إيقاف المواجهة المرتقبة بين مراد رامازانوف وروبرتو سولديتش وفوز كل من تاي روتولو وكايد روتولو، الذي نجح في الدفاع عن حزام بطولة العالم في مصارعة الإخضاع للوزن الخفيف.

في التالي أبرز ما حدث خلال عرض ONE Fight Night 5 المثير فجر السبت.

ماليخين يهزم دي ريدر

قدم أناتولي ماليخين أداءً تاريخياً وضربة قاضية، ليلحق برينير دي ريدر أول هزيمة في مسيرته الاحترافية وينتزع من الأخير بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل.

ماليخين، الذي يحمل الحزام المؤقت للوزن الثقيل، بدا غير قابل للإسقاط رغم محاولات منافسه الهولندي لدفعه إلى الأرض منذ انطلاق المواجهة والتي ردّ عليها الروسي بلكمات سفلية وأخرى مستقيمة سدّدها بيده اليمنى الحديدية إلى وجه دي ريدر.

بعدما أخرجت لكماته القوية دي ريدر من أجواء القتال مبكراً، سدّد ماليخين لكمات متنوّعة من ترسانته الهجومية الفتّاكة، مستهدفاً ذقن الهولندي وبطنه بالإضافة إلى لكمة مباشرة إلى جبين دي ريدر جعلته ينزف.

مع اقتراب الجولة الأولى من نهايتها، دفع الروسي منافسه إلى حائط الحلبة وكثّف من لكماته المستقيمة، تبعها بلكمتين، الأولى سفلية والثانية لكمة مباشرة أسقطت دي ريدر إلى الأرض. سارع ماليخين لإنهاء اللقاء، وانهال على خصمه من الأعلى بلكمات مباشرة إلى وجهه، فتدخّل الحكم معلناً انتهاء القتال عند 4:35 من الجولة الأولى.

في نزال توقع جمهور الفنون القتالية بأن يكون متقارباً، حقق ماليخين فوزاً سهلاً على بطل عالم لم يُهزم من قبل، ليغادر حلبة مول آسيا بحزامين عن فئتي الوزن الثقيل والوزن الثقيل الخفيف.

روتولو يهزم غابرييل... إيقاف نزال رامازانوف ضد سولديتش

تمكّن كايد روتولو من تكريس نفسه كأفضل المقاتلين في مصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف بفوزه على ماثيوس غابرييل. وعلى الرغم من أنّ روتولو، البالغ من العمر 19 عاماً، لم ينجح في إخضاع خصمه خلال 10 دقائق من القتال، إلا أنه استحق الفوز بإجماع الحكّام.

على الرغم من فوزه، عبّر روتولو، عقب انتهاء المواجهة، عن شعوره بالأسف لعدم تمكنه من إخضاع غابرييل، قائلاً: "فعلت كل ما بوسعي القيام به. كنت أسابق الوقت. آسف للجميع، كنت أتمنى أن أجبره على الإخضاع، ولكنني بذلت قصارى جهدي لتقديم أداء جيد!"

أما النزال المنتظر عن فئة الوزن الوسط، بين الداغستاني صاحب السجل الخالي من الهزائم مراد رامازانوف من جهة، والنجم الكرواتي الوافد الجديد إلى المنظمة روبرتو سوليديتش، فقد توقف بعد دقيقتين فقط من انطلاقته.

فعند 2:06، أعلن الحق إيقاف النزال، بعدما وجّه رامازانوف ضربة غير مقصودة تحت الحزام، لم يتعافَ منها الكرواتي.

إدسون ماركيز يدهش وعمر كاين يسيطر وتاي روتولو ينتصر مجدداً

حقق إدسون ماركيز أكبر انتصاراته في الفنون القتالية المختلطة بفوزه على منافسه البطل العالم السابق للوزن الخفيف إدوارد فولايانغ خلال نزال جمعهما ضمن البطاقة الافتتاحية للعرض.

افتتح المقاتلان المواجهة بركلات ولكمات مستقيمة متبادلة. وجّه فولايانغ ركلاته المعتادة، ولكن البرازيلي ردّ عليه بهجوم متنوّع تضمّن ركلات إلى رأس خصمه الفلبيني ولكمات مستقيمة متعددة. مع مرور الوقت، بالغ فولايانغ في محاولاته الهجومية طمعاً بإنهاء النزال بضربة قاضية أمام جمهور بلده، الأمر الذي كلّفه غالياً، إذ نجح ماركيز بتوجيه لكمة بيده اليمنى أنهت اللقاء بضربة قاضية تقنية خلال الجولة الثانية.

في نزال آخر، سجّل تاي روتولو فوزه الثاني على التوالي على حساب بطل العالم السابق لوزن القشة.

الأميركي روتولو، البالغ من العمر 19 عاماً، نجح أن يخرج من محاولات غافوروف المتكررة لإخضاعه، قبل أن يقلب النزال لمصلحته بمسكة ذراع حوّلها إلى حركة مثلث الخنق، قبل أن يعود للضغط على الذراع مجدداً، ما دفع منافسه الداغستاني المخضرم إلى الاستسلام عند 5:09 من نزال الجولة الواحدة (المدة الكاملة 10 دقائق).

في قتال من جانب واحد، هيمن السنغالي عمر كاين على منافسه الأوزبكي ميرزامحمدوف، ليلحق بالأخير هزيمته الأولى خلال نزال من ثلاث جولات بقواعد الفنون القتالية المختلطة.

كاين استخدم مهاراته بالمصارعة ليفرض هيمنته على منافسه الذي حاول مرة تلو الأخرى أن يوجّه دون جدوى. أسقط كاين منافسه عدة مرات وانهال عليه بالضرب، لكن الأوزبكي المُلقب بـ"النمر الأبيض"، لم يستسلم للكمات كاين القوية.



بعد نهاية الجولات الثلاث، الممتدة إلى 15 دقيقة، منح الحكام كاين الفوز بالإجماع، ليرفع الأخير رصيده إلى خمسة انتصارات من ستة نزالات.

نتائج عرض ONE Fight Night 5