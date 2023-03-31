أكبر الفائزين من عرض ONE Friday Fights 10 لبطولة "ون"

نجوم بطولة "ون" قدموا عرضاً جديداً تميّز بالسرعة والشراسة في ملعب "لومبيني" للملاكمة يوم الجمعة الفائت في 24 آذار/مارس، ولكن يمكننا تقديم ثلاثة نجوم على وجه الخصوص على أنهم أكبر الفائزين.

في التالي نعدّد ثلاثة نجوم صاعدين أثبتوا أنهم يمتلكون المهارات لمنافسة أفضل المقاتلين ضمن فئات وزنهم.



1. راك إيراوان في طريقه إلى النجومية

أعلن النجم التايلاندي عن قدومه إلى بطولة "ون" بضربة قاضية تقنية رائعة أنهى من خلالها منافسه شوساب سور سالاشيب بعد مرور أقل من دقيقة ونصف على بداية نزالهما.

ولا شكّ سيطرة إيراون على النزال وتحقيقه فوزاً سهلاً على نظيره التايلاندي بـ72 ثانية سيجعل منه منافساً محتملاً في المستقبل على بطولة العالم في المواي تاي عن فئة وزن الذرة.

2. تيياي بك.ساينشاي نجم صاعد

بعد فوزه في نزاله الأول في بطولة "ون"، حقق تيياي فوزاً ثانياً على التوالي في المنظمة القتالية الأكبر في العالم على حساب اليوناني مانوليس كاليستيس بإجماع الحكام.

وأظهر تيياي تفوّقه خلال الجولات القتالية الثلاث، ليثبت أنه نجم مواي تاي صاعد ضمن فئة وزن القشة، ومنافس مستقبلي على الحزام الذهبي في المنظمة.

3. إيفان بارشيكوف جاهز لتحدي أفضل المقاتلين

أضاف المقاتل الروسي إيفان بارشيكوف انتصاراً ثانياً إلى سجلّه في بطولة "ون" بفوزه على يو كارينو عن طريق الإخضاع بعد مرور 50 ثانية فقط من بداية النزال.

هذا الانتصار الثاني في المنظمة القتالية لبارشيكوف، البالغ من العمر 25 عاماً، الذي كان قد افتتح رصيده في بطولة "ون" بفوز على مواطنه دميتري بابكين في عرض ONE Friday Fights 3 الذي أُقيم في شباط/فبراير.

ويكرّس هذا الفوز النوعي بارشيكوف كأحد المقاتلين الصاعدين الأبرز ضمن فئة وزن الديك في الفنون القتالية المختلطة.

