أربعة أسباب لمشاهدة عرض بطولة "ون" ONE 163

معارك كبرى سيشهدها استاد سنغافورة الداخلي بين الأبطال حول ألقاب عالمية، بالإضافة إلى نهائي بطولة الجائزة الكبرى العالمية ونزالات أخرى لا تخلو من الندية والقتالية بين كبار النجوم في أربع رياضات مختلفة.

إليك أربعة أسباب لمشاهدة نزالات ONE 163 في بطولة "ون".

1- لقب عالمي على المحكّ

سيضع هيروكي أكيموتو لقبه العالمي في الكيك بوكسينغ لوزن الديك للكيك على المحك في الحدث الرئيسي لـ ONE 163.

وسيواجه النجم الياباني، 30 عاماً، اختباراً صعباً ضد التايلاندي المخضرم بيتشتانونغ بيتشفيرغوس، الذي يمتلك سجلاً احترافياً 357-56-1 ولا يقارن بسجل أكيموتو (26-1).

ويهدف الخبير في رياضة الكاراتيه خلال نزاله المقبل للاستنجاد ببعض الحيل والتقنيات، حتة يتمكن من التلاعب بخصمه التايلاندي العنيد وهزمه.

2- صدام من العيار الثقيل بين نجمي الكيك بوكسينغ

في عرض ONE 163، يتوقع أن يبلغ الحماس أشدّه في استاد سنغافورة الداخلي مع بداية المعركة الضخمة بين رومان كريكليا وإيراج عزيزبور في نهائي بطولة الجائزة الكبرى في الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل.

القدر يضع العملاقين وجها لوجه في معركة ثالثة، سيحصل الفائز فيها على اللقب إضافة إلى انتزاع الأسبقية في النتيجة المتعادلة بينهما 1-1.

لم يتمكن أحد من إيقاف الوحشين البشريّين حتى الآن.

فاز كريكليا بطل العالم في الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل الخفيف في أربعة نزالات، في حين وقّع الإيراني عزيزبور على الفوز في معاركه الثلاث.

يتمتع كل من الأوكراني والإيراني بحزمة من المهارات تجعل منهما مقاتلين تقنيّين ومدمرين في الوقت ذاته، ومن المؤكد أن هذا الصدام بين العمالقة سيضمن أعلى درجات الفرجة.

3- أسطورة الإخضاع في مواجهة الظاهرة الروسية

نزال آخر حماسي يطل برأسه في عرض ONE 163، ذاك الذي سيجمع بين مقاتلين على أعتاب المنافسة على اللقب العالمي للفنون القتالية المختلطة في فئة الوزن الخفيف.

بطل العالم السابق لـ "ون" عن فئة الوزن الخفيف شينيا أوكي، سيكون على موعد مع خصمه الروسي ساجيد إيزاغاخماييف.

الياباني المصنف الخامس في فئته حاليا يتمتع برصيد انتصارات يبلغ 47 فوزا مقابل 10 هزائم وتعادل وحيد، ويطمح لفوز جديد أمام إيزاغاخماييف.

يحاول الظاهرة الروسية المصنف الرابع في فئته حاليا أن يدفع نفسه أقرب إلى القمة التي يتربع عليها كريستيان لي.

ولتحقيق ذلك، على إيزاغاخماييف كسب معركته الصعبة أوّلا أمام المقاتل الياباني أحد أساطير الخنق والإخضاع.

4 - أبطال عالم سابقين يطمحون للعودة إلى القمة

البقاء على قمة بطولة "ون" أصعب من الوصول إليها، هي حقيقة أدركها جيدا أربعة أبطال عالميين سابقين يحلمون اليوم بالعودة إلى العرش في فئاتهم المختلفة.

من بين أولئك الأبطال السابقين، يبرز بيبيانو فرنانديس "ذا فلاش" الأكثر هيمنة على لقب وزن الديك في الفنون القتالية المختلطة بتاريخ "ون".

سيواجه المقاتل البرازيلي-الكندي صاحب المركز الثالث في تصنيف وزن الديك، منافسه الفليبيني ستيفن لومان المصنف خامسا والذي يحمل 10 انتصارات في هذه الفئة.

في نفس فئة وزن الديك، يرحب عدو فرنانديز القديم وملك وزن الديك السابق، كيفن بيلينغون، بخصمه كيم جاي وونغ.

يبدأ جوناثان هاغرتي، بطل العالم السابق في وزن الذبابة للمواي تاي، حملته الخاصة للعودة في التصنيف عندما يتنافس مع الروسي فلاديمير كوزمين.