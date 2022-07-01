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آخر أخبار دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط – وهران 2022

تعرف على آخر أخبار التتويجات العربية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط – وهران 2022.

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الملاكم المصري يسري حافظ يفوز بالميدالية الذهبية في وزن فوق 91 كغ.

سوريا تحرز الميدالية الذهبية في الفروسية في قفز الحواجز حسب الفرق فيما عادت الفضية لمصر.

الجزائري بلال عافر يحرز ذهبية جديدة لبلاده في رياضة الوثب العالي.

الملاكم السوري أحمد غصون يفوز بالميدالية الذهبية في وزن 75 كغ.

الملاكم الجزائري يحيى عبدلي يفوز بالميدالية الذهبية في وزن 63 كغ.

الملاكم المغربي محمد حموت يفوز بالميدالية الذهبية في وزن 60 كغ.

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تفوز بالميدالية الذهبية في وزن 63 كغ.

الملاكمة الجزائرية حجلة خليف تفوز بالميدالية الذهبية في وزن 60 كغ.

الملاكمة الجزائرية رميسة بوعلام تفوز بالميدالية الذهبية في وزن 48 كغ.

العداء محسن أوطلحة يهدي المغرب أول ميدالية ذهبية في الدورة بعد فوزه بسباق نصف الماراثون.

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