وهذه أسوأ نتيجة لكيربر (31 عاماً) التي بلغت نهائي دورة إيستبورن الأخيرة، منذ خروجها من الدور عينه في 2013. بدورها، عادلت ديفيس أفضل نتيجة لها في ويمبلدون وهي تلتقي في الدور الثالث الاسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة 30.

قالت ديفيس بعد فوزها "هذا يعني كل شيء أعمل لأجله. كنت متوترة قليلا، انزلقت وأصيبت قدمي في المجموعة الاولى".

وكانت ديفيس التي عانت ايضا اصابة بكتفها مصنفة خارج لائحة الـ250 عالميا هذه السنة، لكنها عادت بين اول مئة لاعبة.

وتابعت "نعم كانت رحلة صعبة من التعلم والنمو كلاعبة وكشخص". ورأت ان منعطف المباراة "كان عندما تقدمت 3-2 في المجموعة الثانية وقلت لنفسي اني انتمي الى هذا المكان، بمقدورك القيام بذلك".