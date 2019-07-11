وبلغت سيرينا النهائي الحادي عشر في مشوارها في ويمبلدون، علماً بأنها تسعى إلى التتويج بلقبها الرابع والعشرين في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وستلاقي سيرينا (37 عاما) الرومانية سيمونا هاليب التي أزاحت بدورها نظيرتها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-1 و6-3.

وقالت ويليامس في نهاية اللقاء "أشعر بحالة أفضل من بداية البطولة، مستواي يتحسن من مباراة إلى أخرى".

وأضافت "أعشق ما أقوم به وأستيقظ كل صباح وهمّي أن أكون في كامل لياقتي البدنية".

وتابعت "شعور رائع بلوغ المباراة النهائية مرة جديدة بعد العام الذي عشته" في إشارة إلى تعرّضها إلى أكثر من إصابة منذ مطلع عام 2019.

