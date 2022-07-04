وحققت الرومانية البالغة 30 عاماً المصنفة في المركز الثامن عشر فوزاً سهلاً على بادوسا المصنفة الرابعة عالمياً بتغلبها عليها في المجموعة الأولى 6-1 وفي الثانية 6-2.

وتلتقي هاليب المصنفة أولى عالميا سابقا، في الدور التالي مع الأميركية اماندا انيسيموفا الفائزة على الفرنسية أرموني تان 6-2 و6-3.

وقالت هاليب "بلوغ ربع النهائي يعني الكثير بالنسبة الي لا سيما بعد أن عانيت من الكثير من الإصابات ومن عدم الثقة بالنفس".

واضافت "أبذل جهودا كبيرة كل يوم. أنا سعيدة جدا بالطريقة التي العب فيها حاليا. العب بثقة عالية بالنفس واستمتع بالتواجد على أرضية الملعب".