وبعمر الثلاثين، تبحث هاليب عن ثالث ألقابها الكبرى، علماً انها متوجة في رولان غاروس الترابية عام 2018، وهي تلاقي في المربع الأخير الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (23) الفائزة على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش (44) 4-6 و6-2 و6-3 والتي بلغت نصف نهائي أول بطولة كبرى في مسيرتها.

وقالت هاليب "من الجميل أن تعود الى نصف النهائي، انا متأثرة جداً".

تابعت "لعبت ضد خصمة قوية جداً اليوم، كانت قادرة على ارسال كرات صاروخية في النهاية".

وأضافت "تعيّن عليّ البقاء صلبة على قدمي اللتين ساعدتاني اليوم. كنت بحاجة أيضاً الى ارسالي. سارت الامور على ما يرام وانهيت المواجهة بشكل جيد".

من ناحيتها، علقت ريباكينا عقب تأهلها إلى نصف النهائي "الأمر غير معقول. أنا سعيدة لأني بلغت نصف النهائي بعد مباراة صعبة".

وتابعت "بدأت بنمط بطيء، ولم تكن إرسالاتي جيدة في البداية. ربما لأني كنت متوترة قليلاً".

وأردفت متحدثة عن منافستها "لعبت بشكل جيد، خصوصاً في الدفاع، ولكنت بذلت قصارى جهدي لأركز على إرسالي في محاولة مني لإيجاد ثغرة، ووجدتها".

