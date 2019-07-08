وهي المرة الـ39 التي يبلغ فيها نادال ربع نهائي إحدى بطولات الغراند سلام في مسيرته الاحترافية المتوجة بـ18 لقباً كبيراً آخرها في رولان غاروس الشهر الماضي، والسابعة في ويمبلدون.

واحتاج نادال إلى ساعة و45 دقيقة لتحقيق الفوز الثالث على سوزا في 3 مواجهات بينهما.

وقال نادال "كانت مباراة جيدة ومتينة. صحيح أن إرسالي ربما لم يكن جيداً كما كان قبل يومين، لكن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية. العودة إلى الدور ربع النهائي أخبار رائعة بالنسبة لي".

وأضاف "سعيد بأن أكون حيث أنا وجسمي في حالة جيدة، ألعب بعض التنس الجيد والمجموعات المتتالية تساعدني على ذلك".

ويلتقي نادال في المقبل مع أحد الأميركي سام كويري الفائز على مواطنه تينيس ساندغرين 6-4 و6-7 (7-9) و7-6 (7-3) و7-6 (7-5).

وستكون المواجهة السادسة بين نادال وكويري وتميل الكفة لصالح الإسباني الذي حسم المواجهات الأربع الأولى بينهما (3 منها عام 2008 وواحدة عام 2016)، فيما كسب الأميركي المباراة الأخيرة بينهما في نهائي دورة أكابولكو المكسيكية عام 2017، وهي السنة التي بلغ فيها دور الاربعة في ويمبلدون.

وتوج نادال بلقب ويمبلدون عامي 2008 و2010 بعد احرازه رولان غاروس أيضاً في المرتين، وسيحاول هذا العام تحقيق ثنائية البطولتين في عام واحد للمرة الثالثة في مسيرته ومعادلة إنجاز السويدي بيورن بورغ (1978، 1979 و1980).

وبلغ الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا أغوت الدور ربع النهائي في ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بفوزه على الفرنسي بونوا بير 6-3 و7-5 و6-2 في ساعة و52 دقيقة.

وهو الفوز السابع لباوتيستا على بير في سبع مواجهات بينهما حتى الآن.

وكان باوتيستا بلغ الدور ذاته في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي.

ويلتقي باوتيستا (31 عاما) في الدور المقبل مع الكندي ميلوش راونيتش وصيف بطل نسخة 2016 أو الأرجنتيني غيدو بيا.

وحذا البلجيكي دافيد غوفان حذو باوتيستا وبلغ ربع النهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية بتغلبه على الاسباني فرناندو فيرداسكو 7-6 (11-9) و2-6 و6-3 و6-4.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها غوفان ربع نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى بعد رولان غاروس 2016 واستراليا 2017.

ويلتقي غوفان الذي بات خامس بلجيكي يبلغ ربع نهائي ويمبلدون، في الدور المقبل مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول وحامل اللقب.

