أما الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول في الدورة الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه ضد الكوري الجنوبي كوون سوون-وو، فمن المحتمل أن يواجه النجم الصاعد الإسباني كارلوس ألكاراس في ربع النهائي.

وسيتحتم على نادال التفوّق على فيليكس أوجيه-ألياسيم في ربع النهائي، علمًا أن الكندي جرّه إلى خمس مجموعات في ثمن نهائي رولان غاروس هذا العام، قبل أن يمضي الإسباني نحو لقبه الـ22 في البطولات الكبرى معززًا رقمه القياسي.

وفي حال حصل ذلك، قد يتواجه نادال، المتوج مرتين في ويمبلدون آخرهما في 2010، مع بيريتيني القوي على العشب في نصف النهائي، في حال نجح الأخير في تخطي عقبة ستيفانوس تسيتسباس في دور الثمانية، علمًا أن الأراضي العشبية ليست مفضلة لدى اليوناني الذي تبقى أفضل نتيجة له في ويمبلدون بلوغ الدور الرابع عام 2018.

ويأمل بيريتيني أن تكون الثالثة ثابتة له بعد أن خسر ضد نادال المواجهتين الوحيدتين اللتين جمعتهما وكلاهما في نصف نهائي بطولة كبرى (فلاشيغ ميدوز 2019 وأستراليا 2022).

لدى السيدات، تعود سيرينا وليامس حاملة اللقب سبع مرات إلى منافسات الفردي.

وتلتقي سيرينا في الدور الأول مع الفرنسية أرموني تان المصنفة 113 عالميًا.

وكانت الأميركية حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة بعد تراجعها إلى المركز 1204 عالميًا نتيجة غيابها عن المباريات.

وعادت وليامس (40 عامًا) إلى المنافسة للمرة الأولى هذا الأسبوع في زوجي السيدات في دورة إيستبورن إلى جانب التونسية أنس جابر وحققتا سويًا فوزين، قبل أن تنسحبان قبل مباراتهما في نصف النهائي لإصابة جابر بركبتها اليمنى.

ومنذ تتويجها بآخر ألقابها الكبرى في أستراليا 2017، لا تزال الأميركية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياسي باسم الأسترالية مارغاريت كورت.

أما البولندية إيغا شفيونتيك، بطلة رولان غاروس هذا العام والمصنفة أولى عالميا، فتفتتح مشوارها ضد الكرواتية يانا فيت.

في المقابل تواجه التونسية أنس جابر، المصنفة الثالثة عالمياً، في الدور الأول السويدية ميريام بيوركلوند.







