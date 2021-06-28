وأحرج صاحب الأرض، المصنف 253 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة، منافسه دجوكوفيتش، الفائز بلقب البطولة 5 مرات والمرشح الأبرز للاحتفاظ بلقبه في سعيه لتحقيق لقبه العشرين في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي لعدد الفوز في "غراند سلام" الذي يتشاركه الإسباني رافايل نادال الغائب الأبرز هذا العام لعدم جاهزيته بدنياً، والسويسري روجيه فيدرر.

وعانى دجوكوفيتش للدخول سريعاً في أجواء اللقاء أمام البريطاني الذي "لم يكن لديه أي شيء ليخسره" وحصل على دعم الجماهير المحلية.

وكرر دجوكوفيتش قوله مع نهاية المباراة "لا أتعامل مع أي مباراة على كوني الفائز بها مسبقاً".

وبالفعل، لم يرتكب البريطاني الشاب ابن الـ 19 عاماً أي خطأ في المجموعة الأولى وانهاها لصالحه 6-4، في حين لم يجد الصربي إيقاعه وتحركاته لينزلق مرتين على أرض الملعب ويقع على ظهره.

وحلل "دجوكو" ما حصل معه قبل أن يغادر الملعب قائلاً "سوف أعمل على تحركاتي والانزلاق أقل (على العشب) لأن الأمور لا تسير بشكل جيد".

ولكن، سرعان ما استعاد الصربي توازنه ومستواه المعهود، رافعاً من إيقاعه على الرغم من بعض الومضات الجميلة من البريطاني دفعت دجوكوفيتش للتصفيق له.

وأشاد "دجوكوفيتش بالجهود التي بذلها دريبر وقال متوجهاً للجماهير "يستحق التصفيق".

وبعدما أحكم الصربي قبضته على المجموعة الثانية، لم يخسر أي نقطة على إرساله في الثالثة التي أنهاها مع أربعة إرسالات ساحقة.

وتابع لينهي المجموعة الرابعة لصالحه وبالتالي المباراة.

وضرب المصنف أوّل عالمياً موعداً في الدور الثاني مع التشيلي مارسيلو توماس باريوس (209 والمتأهل من التصفيات) أو الجنوب إفريقي كيفن أندرسون (120).

بداية جيدة لموراي

وبلغ البريطاني أندي موراي الدور ذاته على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بثلاث مجموعات لواحدة .

موراي تمكن من حسم المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة وكرر تفوقه في المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة ، وعاد الجورجي في المجموعة الثالثة وفاز بها بسبعة أشواط لخمسة ، قبل أن يحسم ماراي المباراة في المجموعة الرابعة بستة أشواط لثلاثة.