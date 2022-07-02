وحسم كيريوس المواجهة أمام المصنف رابعاً في البطولة بنتيجة 6-7 (2-7) و6-4 و6-3 و7-6 (9-7) بعد أن تجاوزت المباراة 3 ساعات.

ويلاقي الأسترالي المشاكس في الدور القادم الأميركي براندون ناكاشيما، المصنف 56 عالمياً، والفائز على الكولومبي دانيال غالان 6-4 و6-4 و6-1.

وفاز الأسترالي أليكس دي منوار، المصنف 27 عالمياً، على البريطاني ليام برودي 6-3 و6-4 و7-5 ليضرب موعداً مع التشيلي كريستيان غارين الفائز على الأميركي جنسون بروكسبي 6-2 و6-3 و1-6 و6-4.

وانتصر الأميركي تايلور فريتز، المصنف 14 عالمياً، على السلوفاكي أليكس مولتشان 6-4 و6-1 و7-6 (7-3) ليواجه في الدور المقبل الأسترالي جيسون كوبلر الفائز على الأميركي جاك سوك 6-2 و4-6 و5-7 و7-6 (7-4) و6-3.

