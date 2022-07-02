وحسمت كورنيه المصنفة 37 عالميًا مواجهة الدور الثالث أمام متصدّرة ترتيب رابطة اللاعبات المحترفات بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-2.

وأنهت الفرنسية سلسلة من 37 فوزاً متتالياً لمنافستها البولندية.

وستواجه كورنيه في الدور المقبل الأسترالية آيلا تومليانوفيتش الفائزة على التشيكية باربورا كريتشيكوفا بنتيجة 2-6 و6-4 و6-3.

وقالت كورنيه (32 عاماً) المنتشية بفوزها "لا أملك الكلمات... يذكرني ذلك بفوزي على سيرينا (وليامس) قبل 8 أعوام على الملعب ذاته الرقم 1 الذي يجلب لي الحظ".

وتابعت الفرنسية: "كنت أدرك قدرتي على الفوز. لأنه في حال كانت هناك فرصة للفوز عليها، كنت أعرف أن ذلك سيحصل على العشب".

وحققت كورنيه أفضل نتيجة لها في بطولات "غراند سلام" بوصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.