وقال فيدرر: "أنا منهك، كانت الأمور صعبة في نهاية المباراة، لعب ضربات رائعة من أجل البقاء في المباراة، ولكن اللعب استثنائي دائماً لدى مواجهة +رافا+".



وأضاف: "حظيت بلحظات جيدة عندما أرسلت بطريقة جيدة، النقاط المهمة كانت في صالحي، كسب المجموعة الأولى كان رائعاً، والتقدم كان مهماً جداً".



وبخصوص مواجهة دجوكوفيتش في النهائي، قال فيدرر "نوفاك كان رائعاً اليوم، إنّه صلب مثل الصخرة، آمل أن أتمكن من الفوز عليه، ولكنه لا يتصدر التصنيف العالمي من لا شيء، مواجهته محمسة".