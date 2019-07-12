وتفوقت خبرة فيدرر الكبيرة في الملاعب العشبية على منافسه نادال ملك الملاعب الترابية وتمكن من الفوز عليه اليوم الجمعة بثلاث مجموعات لواحدة في نصف نهائي ويمبلدون 7-6 ( 7 - 3) و1-6 و6-3 و6-4.

وتمكن فيدرر المصنف الثالث عالمياً من مواصلة أفضليته على نادال الثاني عالمياً في ويمبلدون تحديداً وهذه المرة من خلال الدور نصف النهائي للبطولة بعدما تغلب عليه في ذات البطولة في مناسبتين سابقتين، بينما كان نادال قد فاز بواحدة.

وشهدت المجموعة الأولى ندية كبيرة بين اللاعبين وحسمت بعد الاحتكام إلى شوط فاصل كسبه فيدرر 7-3 منهيا المجموعة في صالحه 7-6 في 51 دقيقة.



ونجح نادال في كسر إرسال فيدرر للمرة الاولى في المباراة عندما فعلها في الشوط الرابع من المجموعة الثانية قبل أن يكسره للمرة الثانية في الشوط السادس ليتقدم 5-1 قبل أن يحسمها في صالحه 6-1 في 37 دقيقة.



واستعاد فيدرر، أكبر لاعب يخوض نصف نهائي الغراند سلام منذ الاميركي جيمي كونورز عام 1991 في فلاشينغ ميدوز، توازنه في المجموعة الثالثة وكسر إرسال الإسباني للمرة الأولى في الشوط الرابع وحافظ على تقدمه حتى أنهاها في صالحه 6-3.



وضرب فيدرر مجدداً مطلع المجموعة الرابعة وكسر إرسال الماتادور في الشوط الثالث وسنحت أمامه فرصتان لكسره للمرة الثانية وحسم المباراة في الشوط التاسع لكن الإسباني أنقذ الموقف مقلصاً الفارق الى 4-5، قبل أن يهدر فيدرر فرصتين في الشوط العاشر والإرسال بحوزته لكنه نجح في الثالثة والخامسة في المباراة وأنهى المجموعة في صالحه 6-4 وبالتالي بلغ النهائي.

وتفوّق نادال بالمجمل قبل هذه المواجهة على فيدرر بـ24 انتصاراً مقابل 15، بينها نهائي ويمبلدون أعوام 2006 و2007 حين توّج السويسري باللقب، ثم 2008 حين رد الإسباني اعتباره بعد مباراة عالقة في الأذهان حسمها 6-4 و6-4 و6-7 (5-7) و6-7 (8-10) و9-7.

وتوج نادال بلقب ويمبلدون عامي 2008 و2010 بينما فاز فيدرر باللقب 8 مرات من قبل.

وسيلتقي فيدرر مع غريمه الآخر الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نهائي البطولة بعدما تجاوز الأخير الإسباني الآخر باوتيستا آغوت بثلاث مجموعات لواحدة أيضاً.



وبات فيدرر ثالث أكبر لاعب يبلغ نهائي الغراند سلام منذ 1974 عندما خاض الاسترالي كينيث "كين" روبرت روزوول في سن الـ39 نهائي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عام 1974.



ورفع فيدرر غلته من الانتصارات في ويمبلدون إلى 101 فوزاً (رقم قياسي).