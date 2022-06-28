وسجلت شفيونتيك بذلك أفضل سلسلة انتصارات في الألفية الثالثة لدى السيدات، لتفض الشراكة مع الأميركية فينوس وليامس التي حققت 35 انتصارا توالياً في العام 2000.

وتبحث ابنة الـ21 عاما عن لقب أول في ويمبلدون بعد أن توجت بلقبين كبيرين في مسيرتها، كلاهما في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس عامي 2020 و2022.

وقالت شفيونتيك بعد الفوز "هذه مباراتي الأولى على العشب (هذا العام) وأحاول التأقلم على اللعب هنا وأطبّق ما قمت به في التمارين".

وأضافت رداً على سؤال عن اللعب على العشب مقارنة بتألقها على التراب "إنها أرضية حذرة. لعبت ربما 12 أسبوعًا فقط في حياتي على العشب ولكن الاجواء والتقاليد هنا ترفعني لذا سأحاول الاستفادة من ذلك".

ولم تلعب البولندية أي دورة منذ تتويجها في رولان غاروس مطلع الشهر الحالي وتصل إلى ويمبلدون بعد سلسلة انتصارات مكنتها من تحقيق ستة ألقاب هذا الموسم، بينها أيضًا أربعة في دورات الألف.

وستكون البولندية المرشحة الابرز لرفع الكأس لا سيما في ظل غياب الأسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب بعد اعتزالها المفاجئ في وقت سابق من العام ما مهّد الطريق لشفيونتيك لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

وستختبر شفيونتيك في ويمبلدون قدرتها على مواصلة السلسلة حيث كان وصولها إلى الدور الرابع العام الماضي الأفضل لها في البطولة الإنكليزية، علماً أنها توجت بلقب الناشئات في 2018.

وتلتقي في الدور الثاني مع الهولندية رومي كيرخوفي الفائزة على سوناي كرتال 6-4، 3-6، 6-1.

انطلاقة قوية

واستهلت شفيونتيك المباراة بطريقة مثالية حارمة منافستها المصنفة 252 عالميا من كسب أي شوط في المجموعة الأولى.

لكن سيناريو المجموعة الثانية جاء مختلفاً بعد أن تبادلت اللاعبتان الكسر في الأشواط الثلاثة الأولى لتتقدم فيت 3-1 وتسنح أمامها خمس فرص لكسر إرسال شفيونتيك في الشوط الخامس، فشلت في ترجمة أي منها لتقلّص البولندية الفارق الى 2-3 قبل تكسب الأشواط الأربعة التالية وتحسم المجموعة والمباراة لصالحها.

ولحقت الإسبانية باولا بادوسا الرابعة عالمياً بركب المتأهلات إلى الدور الثاني بتفوقها على الأميركية لويزا شيريكو 6-2 و6-1.

